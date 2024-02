El alcalde Adán Domínguez Sánchez señaló que la peatonalización en la zona de la Upaep sí va y a mediados de marzo iniciarán los trabajos de intervención de las calles 21 Sur, a la par de que se hará el mejoramiento de otras vialidades como la 9, 11, 13, 15, 17 y 19 Sur.

En entrevista, luego de que entregó tres calles rehabilitadas a través del programa Construyendo Contigo” indicó que se encuentran en el proceso de licitación, luego de que este proyecto ya fue socializado con los vecinos y comerciantes que se encuentran en esta zona.

Comentó que es una zona de la capital en la que transitan muchos ciudadanos todos los días, tanto para ir a la escuela, como vecinos que viven ahí y trabajadores de los comercios, por lo que será en un mes cuando se arranque con el proyecto de manera oficial.

“Son muchas calles del barrio de Santiago que se van a mejorar, arreglar banquetas, pavimentos, el mobiliario, se van a poner árboles y se dará mantenimiento al alumbrado, son muchas cosas que se van hacer es esta zona que tiene una gran cantidad de personas que viven en ella”, expresó.

Afirmó que se ha estado socializando y trabajando con los vecinos para que conozcan las obras que se van hacer, pues enfatizó que como en todo proyecto, siempre hay personas que no están convencidos con lo que se hará, pero “es prácticamente normal”

Refirió que cuando se hizo la peatonalización en la calle de los dulces, que es la 6 Oriente, así como la 16 de Septiembre, ocurrió lo mismo, pero hizo hincapié en que este tipo de acciones son mejoras para la movilidad peatonal, para los comercios y para quien la habitan.

En Los Sapos será un proyecto integral

En ese tenor, sobre la peatonalización de Los Sapos, el edil manifestó que se mantienen en comunicación con los vecinos y el sábado pasado se hizo la entrega de mejoras en alumbrado, el cual fue intervenido en toda la zona

Agregó que se acordó con las personas es no solo trabajar en el programa piloto de la peatonalización, sino en mejorar las condiciones de caminabilidad, las fachadas, que los negocios cumplan con no sacar sus anuncios, los horarios de apertura, de sacar la basura para que no se quede en la calle.

“Es un trabajo conjunto de lo que le toca hacer al gobierno, a los empresarios y comerciantes de Los Sapos y también la prueba piloto para analizar la situación de movilidad de la zona”, remarcó.

Operativo Día de San Valentín

En otro tema, Domínguez Sánchez mencionó que con motivo del Día de San Valentín este miércoles, el ayuntamiento tendrá un operativo de seguridad específico en las zonas comerciales, escolares y de restaurantes, por la gran cantidad de personas que se mueven.

Añadió que estarán pendientes del desarrollo de las acciones que se puedan generar por esta fecha, además de que en el Paseo Bravo se tendrán actividades del 14 de febrero para jóvenes, así como un grupo musical para todo el sector estudiantil de la zona de Santiago y Centro Histórico.