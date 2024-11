El director del Issste, Martí Batres Guadarrama, visitó el Hospital Regional de Puebla para supervisar su operación; asimismo, escuchó las solicitudes de los trabajadores, el personal de salud y los derechohabientes para continuar con la transformación del instituto.

El pasado viernes llegó a mediodía y se retiró después de las 18 horas. De acuerdo con trabajadores que lo vieron, “anduvo por todo el hospital (…) preguntando sobre el funcionamiento de cada área”.

“Se mostró atento y amable mientras él o alguno de sus acompañantes preguntaban al personal sobre el funcionamiento de los equipos, como la resonancia magnética y el tomógrafo, así como sobre la sala de Hemodinamia”, comentó uno de ellos.

“El director Batres, muy sencillo, muy amable, se ve que se quiere enterar bien de las carencias del Issste. Llevó personal también muy sencillo, personas como nosotros. Sí me asombró porque directores anteriores siempre llevaban a gente alzada (…) y también así pasa cuando va la secretaria general del sindicato, Norma Liliana Rodríguez”, señaló una trabajadora.

Martí Batres: supervisión y escucha a trabajadores del Issste

Una enfermera comentó a Ángulo 7: “Pareció una visita sorpresa, inclusive para los mismos directivos que estuvieron ahí (…) la autoridad dice que fue para supervisarnos como trabajadores. Yo, más bien, creo que fue para supervisarlos a ellos”.

Batres Guadarrama, junto con su personal, recorrió las áreas de Cirugía, Hemodinamia, Tomografía, Mastografía, Terapia Intensiva, Anestesia, Rayos X, Resonancia Magnética, así como la cocina. Además, otros funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de oficinas centrales acudieron a otros servicios y conversaron con los trabajadores sobre sus carencias y propuestas para mejorarlos.

Un trabajador explicó que el viernes 1 de noviembre hubo poco personal de base laborando, ya que la mayor parte había pedido permiso o pagado guardia.

“Desde el año pasado, se trabaja el 1 y 2 de noviembre y la inconformidad no es tanto por acudir esos días, sino porque los directivos del hospital nos dicen que ello fue determinado por el autoritarismo de (Andrés Manuel) López Obrador (…) además, para nosotros que estamos en un hospital, pueden ser importantes esos días de descanso por todo lo que vemos y tomando en cuenta que en los Días de Muertos no hay consulta ni servicios y solo nos hacen ir”, explicó otro trabajador.

Durante los recorridos de Batres Guadarrama, también estuvieron presentes el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste Puebla, Carlos Ruiz Cancino; el subdirector médico, Hugo Morales Díaz; la subdirectora administrativa, Silvia Aguilar Pacheco; el secretario seccional del sindicato, Armando Enríquez Sánchez; y el coordinador de Mantenimiento, Armando Rascón Madrazo.

Trabajadores eventuales solicitan bases tras varios años de servicio

Entre las 2 y las 4 de la tarde, el director del Issste se reunió con los directivos y los coordinadores de área del hospital regional. En esa reunión, les dijo que se busca eliminar los servicios subrogados y mejorar la atención brindada a los derechohabientes.

Posteriormente, reanudó el recorrido del hospital y visitó la construcción del nuevo edificio que será utilizado para residencias médicas.

Durante los recorridos, trabajadores se acercaron a Batres Guadarrama para explicarle que llevan varios años como eventuales y que trabajaron durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pese a que el sindicato y la autoridad acordaron contratar a quienes laboraron en ese periodo por petición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, esto no se concretó.

El director del Issste compartió fotos de su visita al hospital regional de Puebla en su cuenta de Facebook, donde recibió varios comentarios: por un lado, de trabajadores eventuales que trabajaron durante la pandemia solicitando sus bases, y por otro, de familiares de pacientes que se quejaron del servicio de Urgencias y solicitaron mejorar los tiempos de atención en las diferentes especialidades.

Mejorar los tiempos de atención y la relación con pacientes

De acuerdo con el boletín de prensa emitido por el Issste, Batres Guadarrama señaló que entre sus objetivos al frente del organismo se encuentra la universalización de un sistema de salud público y gratuito, la prevención de enfermedades, la mejora en los tiempos de atención, el aumento en la productividad quirúrgica y una mejor relación con los derechohabientes, así como una atención oportuna.

Puntualizó que la atención a necesidades inmediatas de las unidades de salud y el diálogo con el personal médico del Issste son parte de la estrategia para garantizar una atención de calidad.

“Además de poder realizar un recorrido, tener cercanía con la comunidad; no queremos estar simplemente en las oficinas centrales, queremos tener contacto con las comunidades porque así escuchamos y vemos y eso nos permite también orientar mejor nuestras políticas”, compartió.

Finalmente, hizo un llamado a los directivos a fortalecer los servicios, resaltando que “lo más importante es que las y los derechohabientes se sientan satisfechos con la atención que reciben de esta institución”.

Pide a los directivos apoyo para la transformación

“Les pido mucho que nos acompañen en esta nueva etapa. La transformación no es una cuestión de un sexenio, no es una cuestión de un gobierno, no es una cuestión de una administración, eso es permanente. Transformamos, logramos ciertas metas, pues vamos por nuevas metas para seguir transformando. El Issste necesita continuar transformándose, pero no lo vamos a lograr sin su participación, su entusiasmo, por eso les pido mucho su compromiso y pasión para que cada día mejoremos esta institución”, expresó.

Por su parte, el director médico del Issste, Gustavo Reyes Terán, señaló que se busca consolidar un servicio de salud de calidad, con un enfoque social y de humanismo médico.

“Nuestro objetivo final debe ser la universalidad de los derechos de la salud. (…) Nuestro propósito es saldar esa deuda crónica con la gente, con nuestros derechohabientes, y brindar finalmente una atención médica curativa, preventiva de alto nivel de calidad, seguridad y, sobre todo, acceso a los servicios de salud”, comentó.

El Hospital Regional del Issste de Puebla cuenta con 111 servicios disponibles para los derechohabientes, así como 166 camas censables y 143 camas no censables. También tiene un área de Urgencias, unidades de Quirófano Central, Hemodinamia, Cuidados Intensivos Adultos, Imagenología (tomógrafo y resonador), Laboratorio de Análisis Clínicos, Unidad de Cirugía Ambulatoria, Quimioterapia Ambulatoria, Mastografía, Lactario, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Farmacia y Almacén, Cocina, Área Administrativa, Hospitalización de Medicina Interna, Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, y Tococirugía. Además, cuenta con una plantilla de 383 médicos especialistas, 563 enfermeras, 248 trabajadores administrativos y 30 de otros rubros.