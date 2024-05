Para las madres buscadoras en Puebla, el 10 de mayo no es un día de festejo, sino de protesta ante la desaparición de sus familiares y porque las instituciones del estado les han fallado, sobre todo la Fiscalía Especializada que no da avance de los casos “de larga data”.

En el marco del Día de la Madre, el colectivo Voz de los Desaparecidos, primero acudió a una misa en la catedral, en donde el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa ofreció la ceremonia religiosa para solidarizarse con ellas, en donde dijo que para decenas de mujeres esta fecha no es de celebración.

Ahí, aprovecharon para lanzar la consigna “10 de mayo no es de fiesta” a lo que el líder de la grey católica en el estado, en su discurso les dio palabras de aliento, así como las conminó a no rendirse en la búsqueda de familiares.

Posteriormente, se trasladaron al zócalo de la ciudad, para una bordada solidaria y un tendedero, en donde María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo, recordó que en el 2018 inició con estas protestas, pero ahora a 6 años de ello, ya no está sola, pues “la acompañan muchas mujeres”.

“Ha habido madres que se han tenido que sumar para localizar a sus desaparecidos, una mamá deja de celebrar, pero no de buscar, este 10 de mayo para muchas familias es un día más sin su ser querido, de dolor, de angustia y desesperación, parece que es un privilegio al que no pueden esperar”, expresó.

Hizo énfasis en que “el único regalo que necesitan” es el de encontrar a sus hijos, pues no quieren joyas, ropa o comidas especiales; dijo que no marchan, sino que salen a exigir que las instituciones hagan su labor y no tengan que ser ellas las que tengan que buscarlos.

Con fotografías de sus familiares colocadas en el suelo y algunas más en sus manos, tanto Núñez Baroja como las integrantes del colectivo, dijeron que hay quienes se han enfermado haciendo estas labores, por la falta de resultados del Estado.

Sostuvo que todas las instituciones del gobierno les han fallado a las buscadoras, pues la Fiscalía y los jueces por su negligencia han convertido a los desaparecidos en “larga data”, sentencias absolutorias contra los perpetradores, debido a que no investigan, no procuran justicia para la víctima.

Asimismo, criticó que diputados locales hayan pedido licencia para buscar otros cargos, “sucumbiendo ante la ambición y avaricia desmedida”, pues se les olvidó que en 2021 protestaron y se comprometieron a cumplir la ley en beneficio de las personas.

Dejaron pendientes legislativos

“Hoy nos han abandonado sus cargos, sus curules, dejando por resolver pendientes en materia de desaparición de personas como la Ley de Declaración Especial de Ausencia, acrecentando más todavía la deuda que ya tienen con familiares”, remarcó.

Al sostener, que las autoridades no pueden engañar en el 10 de Mayo a las madres que han cambiado un ramo de rosas por un pico o una pala “a ellas no les pueden engañar que están trabajando, porque las madres todos los días para sacar de las extrañas de la tierra a sus hijos”.

Ya en entrevista, comentó que hace falta que los funcionarios de las distintas áreas enfocadas en esta materia hagan su trabajo, pues las madres han encontrado a desaparecidos sin tener recursos ni las herramientas que tienen instancias como la Fiscalía.

En ese tenor, dijo que la Fiscalía Especializada ha dado pocos resultados, además de que la comunicación es escasa, al tiempo de recordar que aproximadamente son 3 mil los desaparecidos que se tienen, aunque no es una cifra oficial, porque no están los de “larga data”.