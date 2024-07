El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que la imagen de Javier López Zavala en la “Sala de Secretarios”, inaugurada el jueves en Casa Aguayo, no es un elogio al expriista, sino porque forma parte de la historia de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Esto, luego de las críticas que hizo Helena Monzon, hermana de la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, víctima de feminicidio por colocar dicha fotografía, ya que está señalado como el presunto autor intelectual del crimen del que fue víctima su familiar hace 2 años.

En entrevista, luego de que inauguró la “Expo Construcción y Vivienda 2024”, de la CMIC, el mandatario dijo que respetan el punto de vista, pero la apertura de dicho espacio no es para ensalzar a un personaje, ni tampoco buscan generar polémica, pero tampoco se puede borrar la historia.

“Todos los actores son parte de la historia, esto más bien nos debe servir como una reflexión para quién hace buen uso y entiende el poder para servir y quién hace mal uso de ello, así como a quién lo cambia y quien tiene otra consecuencia de eso, si hicieron bien o mal de eso”, expresó.

Al ser cuestionado sobre si la imagen del expriista podría ser retirada de dicha sala ante estas críticas y porque enfrenta un proceso penal, dijo que no se trata de decidir de si se mantiene o no, sino hacer una reflexión de lo que ha ocurrido.

“Es un tema de ellos, no buscamos ofender a nadie, ni resaltar a nadie, sino dejar muy claro cuál es nuestra historia y no se puede borrar, creo que en este aspecto el tiempo y la sociedad juzga muy bien a cada persona y hay quien ya está pagando la consecuencia de sus actos”, remarcó.

Y es que Helena Monzón, hermana de Cecilia, y quien enfrenta jurídicamente a Javier

N, quien sería el autor intelectual del feminicidio, a través de sus redes señaló que es un insulto para su familia el que se le reconozca a un feminicida con su imagen en dicha sala y exigió quitarla.

Hoy, en compañía del gobernador electo, @armentapuebla_, inauguramos la nueva “Sala Secretarios” en #CasaAguayo, un homenaje a quienes han encabezado la Secretaría de Gobernación del Estado de #Puebla.



Agradezco a mi amigo, @Javier_AquinoL, titular de la @Segob_Puebla, y a su… pic.twitter.com/93lebP66mN — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) July 5, 2024

Proceso contra edil de Zapotitlán, apegado a ley

En otro tema, tras la detención del alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, por homicidio y otros delitos, el gobernador comentó que se cumpla con el proceso con estricto apego a la ley y que sea transparente, así como la presunción de inocencia sea conforme a derecho.

En ese tenor, comentó que se le dará seguimiento a la entrega-recepción conforme lo marca la ley, toda vez que se tienen un Cabildo que es el que tiene la facultad y ver si en ese momento se tienen que nombrar a alguien, ya que el ahora detenido solicitó una licencia solo por 28 días.

Sin embargo, dijo que se tiene que dar una transición en paz y en la que se busque la unidad, que es lo que se necesita para el beneficio de sus localidades, que fue parte de lo que se abordó en la capacitación que se dio a los presidentes electos en el Centro Expositor el jueves.

No hay cámaras para comprobar verificación

Por otra parte, Céspedes Peregrina comentó que por el momento no se tiene en marcha ningún programa de cámaras para la detección de vehículos que no cuenten con la verificación vehicular, esto, luego de que se difundiera la supuesta instalación de cámaras que servirían para detectar a las unidades que no han cumplido con el trámite.

El mandatario indicó que la administración estatal no tiene ninguna acción de este tipo y que lo que se ha visto sobre esto sería un tema de la iniciativa privada, que no tiene que ver con el gobierno, ni alguna responsabilidad legal para los automovilistas.

Sin embargo, refirió que la administración estatal sí espera que haya plena conciencia y cumplimiento de la verificación vehicular por parte de los automovilistas, por lo que dijo buscarán las herramientas necesarias que ayuden a cuidar el medio ambiente.