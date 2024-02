El alcalde Adán Domínguez Sánchez previó que más funcionarios y regidores del ayuntamiento de Puebla dejarán sus cargos para competir en el proceso electoral, aunque es una decisión de ellos y tendrán que hacerla pública antes de que arranquen las campañas electorales.

En entrevista, luego de hacer la entrega de la rehabilitación de dos parques en la colonia Popular Coatepec en el sur de la ciudad, para lo que se destinaron 3.3 millones de pesos, indicó que él no puede decirles quienes deben o no competir en el proceso electoral.

“Hay varias personas que me han externado su interés de poder participar, lo que he dicho es que yo no puedo destaparlas públicamente si ellas no lo han hecho, estas personas que decidan, pues así lo harán en su momento adecuado”, expresó.

Recordó que la titular de la Secretaría de Seguridad para la Igualdad Sustantiva de Género, Karina Romero Alcalá, tuvo un evento con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el que milita y ya decidió que dejará el cargo para buscar una diputación local.

Y es que ha trascendido que Karla Martínez Lechuga, que llegó al Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve), como cuota del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e hija del dirigente estatal, Carlos Martínez Amador, sería postulada para una diputación local con la alianza.

Ante esto, previo que “seguramente” habrá militantes de otros partidos como PAN y PRD, incluso de servidores públicos que no tienen afiliación política, pero que son parte del gobierno al que fueron invitados como ciudadanos y que seguro tendrán intención de competir.

Yo no puedo decir va este o aquel, ya el momento cada uno de los que tengan interés cuando lo hagan público yo podré comentar la respecto”, remarcó.

Ha bajado incidencia delictiva, afirma

En otro tema, Domínguez Sánchez señaló que con las herramientas que se tiene con la estrategia de seguridad, como es el helicóptero Arcángel, la aplicación Alerta Contigo con conexión a las mil 900 cámaras de videovigilancia y policías pie tierra, en patrulla y bicicleta, de ha disminuido la incidencia.

Dijo que se tiene “todo un sistema de inteligencia en el municipio para combatir la delincuencia y atender las emergencias de manera inmediata, incluso fue información que dio a conocer en la sesión de la Comisión Permanente que tuvo el martes con empresarios y otros integrantes.

A esto sumó la graduación de cerca de 600 policías municipales para combatir la delincuencia, aunque no precisó qué delitos, ni cuántos son los que disminuyeron.