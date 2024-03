El hermano de Andrea Montiel Velázquez, confirmó que su familia presento la denuncia por homicidio culposo contra el conductor que la atropelló. Esto, durante el sepelio de la joven estudiante de la BUAP realizado esta tarde en el Panteón Francés.

Leonardo Montiel Velázquez, exigió justicia por el fallecimiento de su hermana, pues el conductor que la atropelló se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, señaló que la vida de su hermana no tiene precio y aunque se consiga justicia, eso no le devolverá la vida.

Además, informó que la familia Minutti, dueños de la constructora SANREMO cuyo vehículo impactó contra la joven, se han acercado a ellos preocupados por la situación. Pero, detalló, la empresa no se ha hecho cargo de ningún gasto.

Por lo que espera su apoyo “no porque lo ofrecieron, sino porque deben pagarlo”.

Detalló que los gastos hospitalarios por el tiempo que su hermana permaneció en terapia intensiva en el hospital Betania, ascienden a siete millones de pesos. Mismos que la aseguradora tampoco asumió pues se deslindó del caso al determinar el estado de ebriedad del conductor, quien, además, conducía con una licencia falsa.

Sobre el conductor Daniel N, señaló que no solo destruyó la vida de su hermana, sino también el de su familia. Incluso arruino la propia vida del conductor, quien tiene hijos, pues se mantendrá en prisión con la posibilidad de que le den cadena perpetua.

“Lo difícil no es estar en el cementerio, lo difícil es volver a la casa y no escucharla, tomar clases y no escuchar de fondo su batería, no escuchar cuando leía en voz alta, no escuchar su poesía, no escuchar nada de lo que se hacía y cambiar la vida completamente, tener una realidad que no queremos vivir”

Leonardo Montiel Velázquez