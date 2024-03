Tras reunirse este martes, familiares de la niña Luna Sofía con personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acordó revisar el caso sobre la custodia de la menor, aunque no será “de la noche a la mañana”, por lo que le darán seguimiento; hay una queja contra el juez.

Dicho encuentro se realizó luego del bloqueo que realizaron por varias horas en el Periférico Ecológico a la altura de Ciudad Judicial, personal de la Segob recibieron a la mamá de la menor, Roció Macías Salas, el Frente Poblano de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, además de que estuvieron presentes e integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

La dependencia informó que se realizó una mesa de diálogo para poder lograr acuerdos que coadyuven en la resolución de las demandas que tienen, por lo que el miércoles se realizará otra reunión con especialistas en derecho familiar, para que sean asesoradas en términos jurídicos.

Por su parte, Macías Salas en entrevista al término de dicho encuentro, comentó que le dijeron que no se puede solucionar el caso de un día para otro, ya que se tienen que seguir las vías legales, como ya se lo han dicho otras personas que la han asesorado de manera jurídica.

Sin embargo, comentó que confía en que se pueda llegar avanzar, pues se tienen que checar las carpetas con profundidad que se tienen en el Poder Judicial, por lo que tendrán una reunión el miércoles para revisarlas

Recordó que ante la forma en que ha actuado el juez Julio Vargas Domínguez y el secretario de acuerdos, José Eustaquio Calderón, se ha pedido su destitución, además de que metió una queja directa contra las psicólogas del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) por favorecer a su expareja y papá de la niña.

Les recuerdo que a mí me quitaron la guardia y custodia por una prueba psicológica en la que no hay protocolo, pero que dicen que mi hija tiene alienación parental, eso no existe, pero las personas del Cecofam se prestaron paa hacer eso, además permitían que ingresa con el carro y hasta 2 o 3 horas antes