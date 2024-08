Previo al regreso a clases, poblanos gastan entre 600 y 2 mil pesos para surtir la lista de útiles escolares. Cantidad que no varió mucho comparado con 2023, pues si bien algunos productos subieron sus precios, otros se mantuvieron o les pidieron menos, además, reciclan.

Los papas aprovecharon para ir a la zona de papelerías, que en su mayoría están en la 8 Oriente, en el Centro Histórico, para evitar largas filas como ocurre en la última semana de vacaciones, que es del 18 al 24 de agosto, así como para encontrar más cosas porque luego “todo está escogido”.

En un sondeo realizado por este medio, coincidieron en que entre más alto sea el grado escolar el costo es menos, es decir, que en preescolar y los primeros tres años de primaria es más lo que gastan, tomando en consideración que son escuelas públicas, aunque esto es sin tomar en cuenta uniformes, mochilas y zapatos.

Por ejemplo, Paula, quien su hija pasó a sexto de primaria, comentó que la lista de útiles escolares no la surte toda en las papelerías del centro. Ya que en éstas solo compra lo que no encuentra en otras tiendas como la bodega Aurrera que está por su casa, para no trasladarse.

Dijo que tomando en consideración lo que compró el año pasado, este 2024, serán entre mil 500 y 2 mil pesos, sin tomar en cuenta la mochila, ya que esa la compró en el ciclo escolar anterior y aún está en buen estado. Eso ocasionó que se gastará alrededor de 2 mil 500 pesos.

“La lista de útiles de kínder, primero, segundo y tercero es la más cara siempre, ya la de cuarto en adelante en una escuela pública baja porque disminuye lo que piden”, expresó.

Virginia Rojas, que vive por la zona del mercado Hidalgo, comentó que el hecho de que le hayan dado las listas rápido le permite checar los productos y preguntar precios en las papelerías del centro para decidir dónde comprar, ya que tiene tres hijos y por cada una se gasta alrededor de mil pesos.

Dijo que el mayor va a pasar a segundo de bachiller, otro va en la primaria y tiene otro en segundo de preescolar. Aunque las listas han cambiado con el paso de los años y en esta ocasión les permitieron reciclar los útiles que no se hayan terminado o usado, lo que a su vez genera que se gaste menos

Yazmín gasta mil pesos por su hijo

En tanto, Yazmín, que su hijo pasó a tercero de primaria, dice que estimó un gasto de mil pesos, pero esto sin contar los libros que le piden, los uniformes y mochila, ya que solo son libretas, pinturas, papelería, material didáctico lo que le piden y juego geométrico y aprovecha estas fechas para comprarlo.

“Estos mil pesos que yo te digo son que tijeras, que libretas, lápices, colores, sacapuntas, estas cositas que parece que es poco pero no, porque si le ponemos los libros es mucho más, aunque como mi hijo recicla, yo creo que es igual, es que a veces compro por partes”, remarcó.

Poblanos vienen a capital por útiles escolares

Por su parte, Isaac Aguilar, quien es de Ixcaquixtla y vino a Puebla a comprar los útiles que necesitará, se gastó unos 800 pesos en lo básico como son libretas, colores, lapiceros entre otras cosas, pues está estudiando la educación superior, al pasar a séptimo semestre en una normal.

Dijo que, si viene de este municipio, ubicado en la región de Tepexi de Rodríguez, es porque aprovecha que son días en los que no hay tanta gente en las papelerías, pues la mayor parte de las personas se espera hasta la última semana para hacerlo, además de que es más barato.

Manifestó que hay precios accesibles, sobre todo cuando se compra de mayoreo y si bien cada año suben algunos precios, otras se mantienen, pero no siempre le piden lo mismo y aunque tarda hasta 4 horas ida y vuelta y se gasta alrededor de 200 pesos por venir a la capital, aun así, le conviene comprarlos en Puebla.

Finalmente, Leticia, que tiene un hijo en primaria, consideró que los precios son regulares, ya que algunos productos subieron, pero otros se han mantenido, por lo que se gastó alrededor de 600 pesos. Lo que también le ayudó es que pueden reciclar los útiles que estén en buen estado.

“Nos permitieron reutilizar algunos útiles que se quedaron como libretas, es una escuela pública y vine porque precisamente más adelante ya no encuentras tanto, ahorita hay más variedad y me pidieron libretas profesionales, juegos de geometría, diccionario, libros”, enfatizó.