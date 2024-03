El Grupo Transgénero Puebla convocó a la “Marcha de la Visibilidad Trans” el sábado para exigir sus derechos y mejores condiciones de vida a este sector, así como legislar temas pendientes como la tipificación de transfeminicidios y el de infancias trans.

En rueda de prensa, en el zócalo de la ciudad, Gabriela Chumacero Rodríguez, señaló que cada 31 de marzo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Visibilidad Trans, pero por esta ocasión se adelanta un día por el inicio de las campañas y no quieren que se politice.

Agregó que se prevé una asistencia de más de 100 personas y la hora de concentración es a las 3 y media de la tarde para salir a las 4, del monumento a la activista Agnes Torres, donde se le hará un homenaje previo, para después llegar al zócalo de la capital.

Indicó que en el estado se tienen varios pendientes, por lo que como parte de su recorrido harán una parada en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el Congreso local, ya que los diputados no han legislado para que los menores puedan tramitar el cambio de su acta de nacimiento correspondiente con su identidad sexo-genérica auto percibida.

Lo anterior, dijo, a pesar de que el 3 de marzo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 875, fracción II, del Código Civil de Puebla, por violar el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans al tiempo de darle un plazo de 12 meses al Congreso para hacer modificaciones a la Ley Agnes.

Y es que en la iniciativa, aprobada el 25 de febrero de 2021, si bien se garantiza el derecho a este trámite, se estableció como requisito tener 18 años para poder hacerlo, por lo que el máximo tribunal dio un año para cambiarla, sin embargo, ya se cumplieron y el dictamen que se impulsó, se quedó en la congeladora.

Agregó que la Ley de Discriminación es otro pendiente que se tiene que cambiar, porque solo se toma como un mutuo acuerdo y, dijo, tiene que ser penalizado, porque no se da solo contra la comunidad trans o Lgbtttiq, sino a diversos sectores como personas indígenas y con discapacidad.

Asimismo, sostuvo que se tienen que tipificar en el Código Penal los crímenes de odio, pues los transfeminicidios no son investigados como tal, sino como un homicidio, lo que genera que la persona responsable de ello “no reciba el castigo que merece”.

“Queremos la visibilidad, falta mucho por hacer en Puebla, no es que no la tengamos, sino que no contamos con los mismos derechos que todas las personas, como es salud, justicia digna, condiciones laborales, las mismas oportunidades, es decir basta”, expresó.