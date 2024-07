Con la iniciativa de reforma que se mandó al Congreso local, las empresas de grúas que no se apeguen a la normativa, que contempla que las tarifas serán estipulados por la Secretaría de Transporte y el arrastre será por regiones y no mayor a 100 kilómetros, perderán sus concesiones.

Así lo informó, en su habitual rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien agregó que la idea es regular el servicio que particulares prestan a los usuarios y evitar que se sigan dando abusos en las tarifas, que ha sido una queja constante por años.

El mandatario comentó que la normativa se prevé que entré en vigor a más tardar en 30 días, ya que contempla cambios a las leyes de Transporte y de Ingresos estatales. La idea es que este tipo de servicios san justos y transparentes, luego de que ya se tiene un padrón de corralones.

Reforma prevé que SMT se quien establezca tarifas de grúas

Detalló que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) es la que establecerá las tarifas de arrastre, grúas y depósitos vehiculares. Ya que, si bien previamente ya se tenían, no se hizo la regulación correspondiente para que los cobros sean justos y transparentes, de manera que siguen existiendo demasiadas quejas sobre sus excesos y abusos.

Esto hacia que se cometieran una serie de excesos y abusos tremendos, a nosotros llegaban infinidad de quejas y más allá de que los empresarios que inviertan en las grúas tienen derecho a ganar, no quiere decir que eso les da el derecho a abusar. Expresó Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esquema similar al de la Federación

Por ello, agregó que lo que se busca es generar un modelo similar al de la Federación, con las adecuaciones estatales. Por lo que se tendrá un padrón oficial de depósitos vehiculares y en un reglamento que permitirá concesionar el servicio de grúas y corralones por tramos carreteros específicos.

Resaltó que las empresas deberán sujetarse a un rol para que la distancia de arrastre no sea mayor a los 100 kilómetros. Además de que se dé un servicio ordenado, el cual será elaborado por la SMT, dependencia que contará con una oficina para recibir quejas de los usuarios por abusos.

No obstante, detalló que es una situación que tiene que ver con los primeros respondientes o, en su caso elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues aplica para carreteras de tramos estatales y municipales, por lo que también tendrán que sumarse los ayuntamientos.

Pidió al secretario de Gobernación (Segob) estatal, Javier Aquino Limón, reunirse con los alcaldes salientes y entrantes, con el fin de firmar un convenio, que tiene que “ser de regla y de ley” y contribuyan a la aplicación de la nueva normativa estatal y no sea un acto de buena voluntad.

De 253 depósitos, solo 73 tendrían concesión

Sobre el tema, Héctor Ramírez Leyva, director de Asuntos Jurídicos de la SMT, comentó que de acuerdo con la revisión que se hizo, se identificaron 253 depósitos de vehículos en el estado. De los cuales 133 ingresaron su solicitud para obtener una de las concesiones que se otorgarán.

Hizo énfasis en que actualmente solo 78 cuentan con las condiciones materiales y legales para dar un servicio óptimo. Por lo que se entiende que serán las únicas autorizadas y el padrón podrá ser consultados por los usuarios a través de la página: smt.puebla.gob.mx/deposito.

En dicho sitio electrónico se tendrá la información respecto a los datos de contacto, ubicación exacta y quién es el propietario o representante legal de la empresa, mismos que estarán categorizados pro municipios para saber con quién puede acudir en caso de algún percance.

Precisó que las otras empresas que no estén acreditadas no podrán dar el servicio y serán clausuradas. Mientras que, las que ya tengan la concesión, pero no cumplan con las tarifas autorizadas, serán acreedoras a una multa de 110 a 120 unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir entre 12 mil y 13 mil pesos.

Además, en caso de reincidir, la SMT tendrá la facultad de revocársela, por ello, información de grúas y depósitos servirá para integrar la plataforma digital en la que se asignará de manera automática al prestador más cercano al incidente para reducir los costos, como brindar certeza y control sobre el rescate y liberación de vehículos.