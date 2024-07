El debate de la reforma al Poder Judicial debe continuar su curso y su aprobación no está sujeta a la renuncia de la ministra Norma Piña Hernández o negociaciones como ocurrió en el “tiempo de la corrupción”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia, el mandatario fijó una postura tras preguntarle si la renuncia de Piña Hernández, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serviría para negociar o suavizar la propuesta que presentó en febrero.

En respuesta, López Obrador sentenció:

“No, no, eso del tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no debe haber ese tipo de negociaciones, no es una concertacesión, como era la costumbre en los tiempos de Salinas, no, no que sea de conformidad con la Constitución y la ley”.