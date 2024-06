El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores del Poder Judicial que “no se deje engañar” sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, luego del llamado a la “unidad” por parte de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

En su conferencia, el presidente reiteró que la propuesta es para establecer que la elección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sea por voto popular, por lo que sus derechos labores están garantizados.

“La reforma que se propone, no incluye a los trabajadores del Poder Judicial, ellos no tienen nada qué temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro de que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción”.