La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, recordaron al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar que en su país eligen a los jueces desde 1830, en respuesta a sus criticas a la reforma judicial.

Sheinbaum Pardo, destacó mediante sus redes sociales, que, en 43 de los 50 estados de Estados Unidos los ciudadanos eligen a sus jueces por voto popular. Previamente, rechazó que la reforma judicial represente un riesgo al Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC). Por ello, pidió que “no nos amenacen” con dicho tema, ya que el sistema judicial no se contempló en la revisión del tratado realizada en 2018 y no se tiene como tema para la revisión del 2026.

Por su parte, Ebrard Causabón, exsecretario de Relaciones Exteriores, cuestionó los señalamientos de Ken Salazar sobre la elección de jueces que plantea la reforma judicial. Durante una conferencia de prensa desde Morelos, resaltó que México nunca ha señalado peligros en la democracia de Estados Unidos por elegir a sus jueces. En su lugar, pidió a Ken Salazar enfocarse a la reforma judicial que propuso el presidente Joe Biden sobre la crisis ética en la corte estadounidense.

Querido Ken, ¿de qué estás hablando? Estados Unidos es el país, de nuestros socios, que más elije jueces. En Estados Unidos se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana, eso lleva más de siglo y medio. México nunca, dijo “uy, está en peligro la democracia de Estados Unidos”, nadie ha dicho eso, al contrario, la fortaleció.

El excanciller resaltó que el presiente Biden declaró recientemente que en Estados Unidos el pueblo manda. Por ello, reiteró que, en el caso de México, el pueblo también lo hace. En ese sentido, pidió que cada país realice los cambios que consideren ya que en ambos casos es necesario mejorar el poder judicial.

“Yo creo que el mejor… cada quien pues que haga los cambios que necesita, pero si los dos países están haciendo o planteando un cambio judicial, es que es que hay una necesidad de hacerlo, cada quien en su fórmula.”

¿Qué dijo AMLO sobre las criticas de Ken Salazar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina, informó que envió una nota de extrañamiento al presidente Joe Biden. Fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que expusieron su extrañamiento sobre la declaración del embajador sobre “cuestiones internas y de plena soberanía nacional”.

En el documento, la SRE expuso que la declaración del embajador representa una “acción inaceptable de injerencia”. La cual contraviene la soberanía de México y no refleja el respeto mutuo que caracteriza la relación entre ambos gobiernos.

Tras esto, Ken Salazar respondió en sus redes sociales que sus criticas las realizó con “espíritu de colaboración” como países socios. Además, destacó que busca un “dialogo honesto y abierto” para continuar con el progreso democrático y económico entre ambos países.