La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y senadores de Morena rechazaron las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien aceptó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenó sus intentos por intervenir en las políticas de México.

Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, envió una nota diplomática a la embajada estadounidense para manifestar su extrañamiento por las declaraciones. Esto, luego de que Ken Salazar criticó en conferencia de prensa la política de seguridad del expresidente.

Al respecto, el senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón aseguró que Ken Salazar nunca tuvo clara la política del expresidente y de la actual presidenta. Lo consideró como “embajador injerencista” por buscar “la subordinación del país en el problema del crimen organizado”. Intervención que, recordó, “no aceptó López Obrador ni Claudia Sheinbaum Pardo debido a que México es soberano.

Mientras que el senador por el PT, Gonzalo Yañez, pidió a Ken Salazar reconocer la responsabilidad de Estados Unidos que no combate al narcotráfico en su país. Además, le recordó que tampoco han frenado el trafico de armas y municiones hacía nuestro país.

En ese sentido, el senador Juan Carlos Loera reiteró que la inseguridad no se resuelve solo con más armamento, sino atendiendo a los jóvenes y con oportunidades.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ken Salazar sobre AMLO?

El embajador Ken Salazar dijo que “la estrategia de abrazos no balazos, no funcionó” aunque reconoció que la estrategia de prevención si es válida. Sin embargo, dijo que el problema se encuentra en el cumplimiento de la ley y que “el pueblo de México no vive en seguridad”.

Para Ken Salazar, la inversión económica que se realizó en el pasado sexenio para frenar la seguridad fue insuficiente. Por ello, dijo que existe “incertidumbre” en Estados Unidos respecto de las acciones de México para frenar la inseguridad.

“El presidente anterior no quiso recibir el apoyo de 31 millones de dólares de Estados Unidos”, reconoció el canciller estadounidense, los cuales, “ayudarían con la seguridad del pueblo mexicano”.

Finalmente dijo confiar en el plan de seguridad propuesto por la mandataria de México y que espera una vía legal para atenderlo con Donald Trump.