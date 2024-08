Como es del conocimiento público, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador

frenó de golpe las veleidades intervencionistas del embajador estadounidense Ken Salazar (en las

que manifestaba su preocupación por la reforma al poder judicial, arguyendo que esto podía

afectar las relaciones de México con su país), señalando que, “si bien no se trata de una ruptura

con el Gobierno de Joe Biden, las relaciones se restituirán hasta que Washington dé muestras de

que respetará la soberanía de México”. Y agregó : “Pausar significa que vamos a darnos nuestro

tiempo”, expresó en conferencia de prensa. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador que él

opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle que abandone el país, eso no,

pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla” (Vid. El País, 27 de

agosto de 2024).

Al día siguiente la embajada norteamericana envió una nota diplomática en la que comentaba

que Estados Unidos era respetuoso de la soberanía de México. Aunque se reiteraba la

preocupación de los Estados Unidos por la reforma judicial, atenuó de manera notable el tono

soberbio del embajador Salazar.

Si bien la postura enérgica de AMLO sorprendió a propios y extraños, lo cierto es que la mayoría

de los medios de comunicación no le dio el realce que merecía. Me refiero, desde luego, a los

monopolios televisivos y radiofónicos, lo cual no es sorprender, tomando en cuenta sus vínculos

con los sectores derechistas más recalcitrantes del país (encabezados por Claudio X. González,

Ricardo Salinas Pliego y anexas).

El actual Jefe del Ejecutivo, sin duda, conoce muy bien la historia de las humillaciones que los

Estados Unidos le han asestado a México en el campo de las relaciones diplomáticas, mismas que

lejos de haber provocado reacciones de protestas en los gobiernos emanados de la Revolución,

por el contrario, las silenciaron, y en no pocos casos las encubrieron de manera grotesca. En su

célebre libro Ayer en México, John W.F. Dulles, nos narra cómo el entonces Presidente Álvaro

Obregón se esforzó por no hacer públicas las concesiones que le brindó al gobierno a los Estados

Unidos en los Tratados de Bucareli (firmados el 22 de agosto de 1923), todo con el propósito de

que este país reanudara sus relaciones con nuestro país. Escribe Dulles : “De conformidad con lo

anterior, el gobierno mexicano informó a su pueblo que las relaciones diplomáticas entre los

Estados Unidos y México se reanudarían después de una interrupción de más de tres años, y

agregó que este reconocimiento no había sido el resultado de ningún acuerdo o compromiso que

fuera contra las leyes de la nación o en detrimento de su dignidad (sic). El 31 de agosto las

campanas repicaron en la ciudad de México para celebrar el suceso” (Vid. Ayer en México, Fondo

de Cultura Económica, 1982, pág, 160).

No disponemos del suficiente espacio para comentar el contenido de los tratados de referencia.

Baste mencionar, por el momento, que los mismos significaron para México un verdadero despojo

económico, y una brutal humillación política. Pero en lugar de actuar con dignidad, el gobierno los

ocultó, llegando al cinismo ¡de involucrar a la iglesia católica para celebrarlos!

Sin duda el embajador Ken Salazar creyó que el gobierno de AMLO continuaría con la misma tónica, pero se equivocó de palmo a palmo. Obviamente, no queremos decir con esto que la

declaración mencionada sea suficiente para cerrar las puertas al descarado intervencionismo de

los Estados Unidos en nuestro país (está por aclarar, por ejemplo, qué es lo que sucedió con la

aprehensión del “Mayo” Zambada), pero a nuestro parecer constituye un avance sumamente

importante. ¿Quién diablos le permite al embajador meterse en los asuntos internos de México,

entrometiéndose en la defensa del Poder Judicial, que, como dice Alejandro Páez, es “el más

corrupto, antinacional, déspota, antipopular, poco solidario, acomodaticio, antidemocrático,

agachón con los poderes de facto, y aliado del panismo más hipócrita” (Vid. Sin Embargo, 25 de

agosto de 2024).

Al taparle la boca al embajador Ken Salazar, de algún modo AMLO le recuerda a los Estados

Unidos los principios diplomáticos que durante tanto tiempo enarboló, los cuales se

caracterizaban por el no intervencionismo. Tal como escribe Kissinger en su libro La Diplomacia,

“el equilibrio preciso entre los elementos morales y los estratégicos de la política norteamericana

no se pude prescribir en abstracto…El principio de la sabiduría consiste en reconocer que se debe

llegar a un equilibrio. Por muy poderosos que sean los Estados Unidos, ningún país tiene capacidad

para imponer sus preferencias al resto de la humanidad”. Y agrega : “En el mundo posterior a la

Guerra Fría, el idealismo norteamericano necesita la moderación del análisis geopolítico para

abrirse paso por el laberinto de las nuevas complejidades (Vid. |La Diplomacia, Fondo de cultura

Económica, 2001, págs. 809, 810).

El embajador Salazar debería analizar esas reflexiones, elaboradas por un personaje que no fue

precisamente un santo en la política exterior de Norteamérica.

