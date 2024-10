“El fin no justifica los medios” afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la postura que asumió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien cuestionó que la detención de Ismael “El Mayo” Zambada no sean considerada “una victoria”.

En Palacio Nacional, espacio en el que desarrolla su conferencia, la mandataria afirmó que no por tratarse de la detención de un integrante del crimen organizado, puede ignorarse la forma en cómo ocurrieron los hechos.

“Hay una frase que dice el fin no justifica los medios, no porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo (…) decir la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin (…) no es la detención per se, sino cómo se hizo”.