El Senado de la República aprobó la licencia que solicitó el senador Alejandro Armenta Mier, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 1 de marzo, pues buscará la gubernatura de Puebla por el mismo partido.

Al hacer uso de la palabra, el legislador expresó que ser senador de la república ha sido el más alto honor que ha tenido en su vida, por lo que “la lucha desde esta trinchera, marca precedente”, mencionó.

Dijo que tuvo la oportunidad de contribuir al desarrollo de México, pero que los logros son resultado de cada una de las senadoras y senadores que integran este recinto legislativo.

Recordar que Armenta Mier fue presidente de la Mesa Directiva, presidió la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Puntos Constitucionales; y también formó parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Relaciones Exteriores y la de Economía.

Puntualizó que la tarea como senador de la República debe encaminarse siempre a legislara favor del Puebla.

Manifiesto mi compromiso rumbo a esta nueva encomienda que tengo en Puebla, de que seguiré conduciéndome bajo los principios que han guiado mi vida: ser útil, ser acomedido y ser agradecido, y a ellos se suman los de no robar, no mentir y no traicionar

Armenta Mier