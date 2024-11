Edgar Guzmán y Tania Damián

Para que la elección de jueces, magistrados y ministros avance adecuadamente en México tiene que haber una regulación clara, así como equidad entre los candidatos; el reto es cambiar la perspectiva formalista del derecho a una, que igual es técnica, pero con más empatía.

Así lo señaló, en Ángulo 7 Radio con el tema “Los Retos de la Reforma Judicial”, Raymundo Espinoza Hernández, especialista en derecho y politógolo, quien comentó que buscará participar en la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el primer domingo de junio del 2025.

Comentó que la SCJN es la referencia que tiene todo abogado, comprometido con el cambio social, y debe aspirar a formar parte de la misma, para lo cual su labor debe ser técnicamente impecable, pero logrando empatía con las partes y, de esa manera, participar en la transformación del país desde el sistema jurídico mexicano.

Espinoza Hernández consideró que quienes han criticado la reforma constitucional aprobada en el Congreso de la Unión, sólo muestran una postura “de gran desprecio por el pueblo”.

Refirió que el derecho es formal y tiene procedimientos, pero sacrificar la justicia de los reclamos que tiene la población en aras del formalismo es una de las cuestiones que puso en vilo al Poder Judicial y debe ser uno de los temas que se tiene que abordar “con mucho cuidado”.

“No se debe renunciar a la justicia en pos de los formalismos, hasta ahora su modo de impartirla es abstracta, porque está distante de la situación social”, Espinoza Hernández

Con reforma judicial en México, necesario nuevo modelo de justicia

Sostuvo que lo que se requiere es un modelo de justicia sustantivo, determinado con juzgadores que tengan sensibilidad y empatía a la que se ha mostrado actualmente, pues el perfil de juez también entró en crisis y esta reforma llama a construir un nuevo perfil del juzgador.

Sin embargo, consideró que es complejo, pues no se trata solo de cambiar normas, la legislación o la Constitución, sino que tiene que ver con una cultura jurídica que se generó durante 40 años del “neoliberalismo” y ello debe cambiar en la educación jurídica.

“Si no atacamos esta dimensión del derecho, no vamos a tener una reforma judicial integral, ni desglosar con la profundidad que se requiere este primer cambio constitucional, en aras de la democratización del Poder Judicial, no podemos dejar eso a un lado, sino que forma parte del problema y hay que afrontarlo con la misma importancia”, remarcó.

Manifestó que con la convocatoria que ya se abrió se dará claridad y certeza a los que van a participar en el proceso de elección para jueces, magistrados y ministros, pues consideró que es importante para ellos y para los que van a votar, ya que antes era cerrado al interés de los ciudadanos.

Cambiar pensamiento jurídico

Comentó que cambiar el pensamiento jurídico neoliberal, no será de la noche a la mañana.

Agregó que en la reforma se establecen las restricciones para las personas que van a participar y así evitar que se dé alguna irregularidad en la elección, ya que no se va hacer campaña, pero eso no implica que no sean respaldados por organizaciones con dinero o sin conocer de dónde sale.

En ese tenor, mencionó que sí él quiere participar es porque busca ser parte de la democratización de la elección de juzgadores, pero recalcó que si se debe tener cuidado en que los participantes sean apoyados de forma irregular y conforme vaya avanzando se tiene que ir perfeccionando, ya que es parte de los riesgos propios de un proceso.

“Me interesa contribuir a la renovación de las instituciones en el país, también hay que decir que los abogados críticos de izquierda son muy pocos y si no lo hacemos, seguro los de derecha son la mayoría y seguro participan (…) busco ser ministro tomando en cuenta que es una posición importante para promover el pensamiento jurídico de inclusión”, concluyó.