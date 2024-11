La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene la vigencia de la reforma al Poder Judicial al rechazar por mayoría de votos que los partidos políticos puedan impugnar las modificaciones a la Constitución realizadas por el Congreso de la Unión.

El pleno de la SCJN desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos a favor. Fueron los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf quienes votaron en contra del proyecto.

Mientras que los ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo sumaron sus votos al proyecto de Alcántara Carrancá.

“Si bien una mayoría de siete ministros se pronunció en favor de la procedencia de las acciones analizadas, el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez”, confirmó la Corte en un comunicado.

Fue el ministro Pérez Dayán quien anunció su voto en contra sumándose a la posición de tres ministras que se pronunciaron en contra días atrás. El ministro argumentó su decisión en que la SCJN no tiene la facultad “para decidir qué es lo que debió llevar o no la Constitución”.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad” Alberto Pérez Dayán

Rechazan propuesta de Norma Piña

Tras ello, la ministra presidenta Piña Hernández propuso recurrir a la propia reforma judicial para que se consideraran solo seis votos para validar el proyecto. Sin embargo, el pleno recordó que esta regla solo aplicará cuando sean solo nueve ministros los integrantes de la Sala Superior de la SCJN.

El propio Alcántara Carrancá, reconoció que no se pueden cambiar las reglas de la mayoría calificada “en pleno juego” y dio por desestimado su proyecto.

Al respecto, la ministra Batres Guadarrama pidió continuar con la sesión y declarar la validez o invalidez de la reforma. Esto, ya que, advirtió, de no hacer se mantiene la posibilidad de que se impugne la reforma con procedimientos de juicios de amparo.

Sin embargo, la ministra presidenta expuso que no se puede votar la validez de la reforma una vez que ya se rechazaron las impugnaciones. “Como el proyecto no está declarando ni reconociendo validez en sus resolutivos, no podemos votar por la validez”, expuso Piña Hernández.

Tras fallo de SCJN, continúa reforma judicial

En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila pidió “no lanzar las campanas al vuelo” por la resolución. Destacó que la SCJN solo hizo lo correcto y actuó bajo el marco legal, por lo que la decisión solo retorna la “normalidad constitucional”.

Simplemente creemos, en el grupo parlamentario de Morena, que se hizo lo correcto al sobreseer las acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos habían interpuesto contra la reforma constitucional. El no aprobarse, como lo obliga la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, simplemente sobresee” Ricardo Monreal Ávila

Mientras que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró que la elección judicial continuará en junio de 2025. Consideró que “era muy grave” el intento por declarar la inconstitucionalidad y reconoció a quienes, pese a no estar de acuerdo, dijeron que “ya era un extremo intolerable”.