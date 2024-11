En la discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez de la reforma judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que son “improcedentes” las acciones de inconstitucionalidad presentados por los partidos políticos.

Al iniciar la sesión en la que los integrantes de la Corte discuten el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, Pérez Dayán sostuvo que la reforma judicial no tiene un carácter electoral como lo plantea la propuesta de su compañero.

“Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido del que propone la propuesta en el sentido del que propone la propuesta sería, lo digo con todo el respeto y en fuero de mi propia persona, responder a una insensatez del texto supremo con otra insensatez, al forzar una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”.