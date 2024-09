Este miércoles, al inaugurar el Museo Vivo del Muralismo en la sede de la SEP en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la pintura mural, surgida de la revolución mexicana, es un arte que está dirigido a todo el pueblo.

Expuso que es importante la conservación de los murales debido a que estas obras narran la epopeya del pueblo de México en la Revolución Mexicana. La cual, señaló, le dio un sentido singular a la etapa de la tercera transformación de la república. Ya que, de un movimiento profundamente popular, surgió también un movimiento cultural que se expresó en los murales del México posrevolucionario.

En ese sentido, recordó que fue con José Vasconcelos como secretario de Educación, que los artistas se expresaron en este edificio y en Palacio Nacional. Entre ellos, artistas representantes del muralismo mexicano como David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y Diego Rivera.

El presidente López Obrador, reconoció que los muralistas tuvieron que recurrir a la pintura de caballete y pintura de encargo, para poder tener ingresos. Mismo que, dijo, es un arte que esta ligado con la expresión de lo intimo pero que tiene un sentido privado, al contrario de la pintura mural.

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, informó que el Museo Vivo del Muralismo amplía la divulgación de la expresión artística nacida de la Revolución Mexicana, que da testimonio de la historia, identidad y lucha del pueblo de México. La obra mural del recinto suma más de 3 mil metros cuadrados.

El Museo Vivo del Muralismo alberga salas de exposiciones, sala de sitio, biblioteca, cafetería, sala de lectura infantil y salas multisensoriales, así como la librería del Fondo de Cultura Económica, denominada Tina Modotti. Además, ofrecerá acceso a áreas antes restringidas.

Los espacios fueron restaurados, habilitados e iluminados para el disfrute de visitantes nacionales y extranjeros.

La SEP, dijo, compartirá de manera abierta y accesible el tesoro histórico que resguarda el edificio sede, convertido en un espacio de cultura y arte. Fue gracias a la participación de muralistas como Diego Rivera y Roberto Montenegro, que plasmaron en muros, corredores y techos obras dedicadas al magisterio. A estos artistas se sumaron a lo largo del tiempo Ignacio Asúnsolo, David Alfaro Siqueiros, Raúl Anguiano, Luis Nishizawa, José Chávez Morado y Manuel Felguérez.

La próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que el muralismo mexicano es la expresión cultural de la revolución mexicano. En las obras, dijo, los muralistas nos dejaron la historia y la esencia de que el pueblo es artífice de su futuro y su presente.

Misma que, expuso, es la esencia de la Cuarta Transformación, el de defender los derechos, especialmente el de la educación pública, a todo el pueblo de México. En contraste, señaló que mientras el neoliberalismo se avergonzaba de la historia del país, la 4T reformó la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos originarios.

“Y lo traigo a colación precisamente por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega, la Corona Española, no solamente al perdón, que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente, representante del pueblo de México, pues evidentemente es un agravio al presidente, al pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum Pardo