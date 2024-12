A pesar de que la orden de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya se encuentra en el DOF, este organismo abrió la licitación de “todo lo que queda” a través de dos mil 400 concesiones de radio, informó la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina, la presidenta resaltó que, ante el “albazo” de los comisionados del IFT, se buscarán los mecanismos jurídicos para cancelar la licitación. Dicha estrategia será encabezada por la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy Ramos, quien prevé que en máximo dos semanas se cancele la licitación.

Recordó que este tipo de licitaciones se tienen que apegar a las normativas y, por ello, si el proceso de licitación debe continuar, será el ya existente Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), como lo estipula el decreto de extinción de los siete organismos autónomos, quien se encargue de realizarlo.

En ese sentido, la presidenta enfatizó que en estos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto de extinción de los organismos autónomos. Por lo que, una vez que sea oficial, ya no tendrá atribuciones para licitar y el nuevo organismo cancelará las concesiones que llegue a entregar.

“No se puede permitir eso, porque la decisión es del Estado mexicano, no es la decisión de unas cuantas personas que son parte hoy del IFT que, molestas, quisieron dar este albazo. Entonces, vamos a hacer todo lo jurídico que sea necesario para que no proceda, porque no es correcto.”

Claudia Sheinbaum Pardo