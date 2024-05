Luego de que la consejera del INE, Guadalupe Taddei Zavala, expresara que si fiscalizará la marcha de la “Marea Rosa” pero sólo si Xóchitl Gálvez Ruiz lo reporta como parte de su agenda; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó que existe un doble rasero.

Delgado Carrillo explicó el Instituto Nacional Electoral (INE) ha “perseguido” a Morena, bajo el argumento de que existen actos “que no reportamos en la agenda”. Por ello, consideró inadmisible que un acto que “va a estar frente a todo el país” no lo considere si Gálvez Ruiz no lo pone en su agenda.

Por lo anterior, reiteró que el INE debe fiscalizar la movilización como gastos de campaña de la coalición entre el PAN, PRI y PRD. Añadió que deben contabilizarse como actos anticipados de campaña las movilizaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023 y 2024.

“Van a quedar manchados para siempre, este Consejo General, como el Consejo que toleró la guerra sucia. Así como el de 2006 que toleró la campaña de los empresarios contra López Obrador. O el Consejo miope de 2012 que nunca vio los recursos de Monex” Mario Delgado Carrillo

En ese sentido, el dirigente morenista llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar por la “marcha en defensa de la democracia”. Esto porque, destacó, en realidad tiene la intención de promover a los candidatos del PRIAN.

“Marea rosa”, derecha disfrazada: Mario Delgado

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo enfatizó que la” supuesta sociedad civil”, autodenominada “marea rosa”, en realidad siempre fue la derecha disfrazada de otro color. Sugirió que deben nombrarse abiertamente en defensa de candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

Añadió que en la marcha defenderán la lista plurinominal del PRI y del PAN, que incluye a personajes como Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés. Pues los presidentes nacionales del PRI y del PAN, respectivamente, señaló, son plurinominales porque si van a elecciones “la gente no los vota”.

También destacó al excandidato presidencial Ricardo Anaya, autoexiliado en Estados Unidos por acusaciones de corrupción; Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; Manlio Fabio Beltrones, uno de los máximos representantes de la “mafia del poder”.