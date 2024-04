El gobierno de Israel protege a Tomás Zerón, implicado en el caso Ayotzinapa, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A diferencia de la decisión del Tribunal de Jerusalén de señalar que Andrés Roemer puede ser extraditado a México, el caso del exfuncionario no avanza, acusó.

El mandatario señaló que envió dos cartas a las autoridades de Israel para que Zerón retorne a México; sin embargo, todavía no hay respuesta.

“He enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente (Benjamín Netanyahu) y al anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido”.

López Obrador cuestionó que el gobierno israelí proteja a un “presunto torturador, violentador de derechos humanos”.

Tomás Zerón ocupó la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; en 2019, la FGR lo señaló por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y desaparición forzada por el caso Ayotzinapa.

En febrero, la cadena BBC publicó el documental “Los 43 de Ayotzinapa: el caso de los estudiantes desaparecidos en México”, en el que Zerón da su testimonio.

En el material, el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, acepta que amenazó a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, involucrado en la de desaparición de los normalistas.

“Se ve que yo lo amenacé, ok, pero nunca lo torturé, yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, yo no tenía necesidad de torturar a nadie”, afirmó a la BBC.

“No me meto en eso”, es la respuesta del presidente sobre la polémica que generó un vídeo de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez.

López Obrador tampoco abundó sobre la postura que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller hizo tras la situación del joven.

“No, no, no me meto tampoco en eso, en la casa somos respetuosos, la verdad, independientes”, indicó López Obrador.