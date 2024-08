La Fiscalía General de la Republica (FGR) señaló que la traición a la patria es una línea prioritaria de investigación en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López. También señaló anomalías en la indagatoria del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Sin embargo, destacó la FGR que las pruebas que acreditarían el delito de traición a la patria se encuentran en el territorio de Estados Unidos. Por lo que el área de Asuntos Internacionales de la FGR y la Interpol-México, solicitó al Departamento de Justicia estadounidense entregar la información al respecto.

Se trataría de pruebas sobre un vuelo ilegal, un avión con matricula clonada y “una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión”. A quien, además, la FGR señala por ocultar la información del vuelo en territorio nacional hasta llegar a la frontera.

Por ello, solicitó a Estados Unidos el documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo en el que arribaron los imputados al aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México. Además del documento de la información anticipada sobre los pasajeros (API) y el Informe del sistema de seguridad de radares en la zona fronteriza con México.

¿Por qué la FGR investiga traición a la patria en captura de El Mayo?

De acuerdo con la FGR, se considera traición a la patria cuando se priva ilegalmente de la libertad a una persona en territorio nacional, para entregarlo a autoridades de otro país o trasladarla fuera de México.

Algo que habría sucedido, de comprobarse la versión de que Guzmán López secuestró a “El Mayo” para entregarlo y entregarse en Estados Unidos. Por este delito, el artículo 123 del Código Penal Federal establece que se impondrá prisión de 5 a 40 años.

Irregularidades en investigación del asesinato de Cuén: FGR

La Fiscalía General de la Republica destacó la existencia de irregularidades en la investigación que realizó la Fiscalía de Sinaloa respecto al asesinato del exdiputado electo del PRI, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Estas derivan luego de que la FGR obtuvo una copia autenticada de la carpeta de investigación local, como parte de la atracción del caso.

Entre ellas, señaló que la necropsia realizada a Cuén Ojeda no se realizó de la manera correcta. Pues los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces y evolución que tuvo el cuerpo no se describen de manera correcta.

Además, que el cuerpo del también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tendría un fuerte hematoma en la cabeza. Sin embargo, contrario a lo que declaró la Fiscalía de Sinaloa con presunto video del asesinato, Cuén Ojeda habría recibido cuatro disparos en las piernas. En tanto que en el video solo se escucha un disparo, pero los tres empleados de la gasolinera declararon no haber escuchado ninguno.

Por otro lado, señalaron que en el video no se identifica con precisión la fisonomía de las personas dentro de la camioneta. Pero también, que la Fiscalía no realizó la mecánica de hechos del evento, por lo que no procesó criminalistamente el lugar de los hechos ni el vehículo.

Finalmente, destacó que la Fiscalía de Sinaloa no realizó peritajes a la camioneta donde trasladaron a Cuén Ojeda, aún cuando en la batea hay manchas de sangre. Pero permitieron la incineración del cuerpo, contraviniendo las practicas criminalísticas sobre investigación de homicidios y la preservación del cuerpo.