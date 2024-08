La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, reveló el video de la gasolinera de Culiacán donde presuntamente fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda. Allí, se observa como un sujeto dispara contra el exdiputado federal electo del PRI, mientras se encuentra cargando gasolina.

Fue la fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien presentó en rueda de prensa el video que contradice la versión ofrecida por Ismael “El Mayo” Zambada García. Él aseguró en una carta difundida por su abogado que el asesinato de Cuén Ojeda se dio al mismo tiempo que él fue secuestrado. “Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron. Héctor Cuén era amigo mío desde hacía mucho tiempo”, declaró el líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, en el video se observa a Cuén Ojeda arribar a la gasolinera en el asiento de copiloto de una camioneta tipo Raptor 2024. Al estacionarse, el trabajador del establecimiento coloca la manguera de gasolina del lado del piloto. Posteriormente arriban dos sujetos en una motocicleta y desciende uno de ellos para abrir la puerta del copiloto y acercarse hacía Cuén Ojeda.

Desde allí habría disparado en contra del exdiputado para luego subir a su motocicleta mientras coloca un objeto detrás de su espalda. Luego de eso, ambos vehículos salen de la gasolinera; la motocicleta con los dos presuntos sicarios y la camioneta con Cuén Ojeda. Incluso se observa como la manguera de gasolina se desprende de la camioneta derramando el líquido.

Al mismo tiempo, se puede ver al trabajador moverse para intentar resguardarse tras los disparos, pero, al darse cuenta de la huida de ambos, regresa a del lado de la manguera. Sin embargo, una de las incógnitas que deja el video, es que en él no se observan los destellos del arma de fuego al activarse. Pues, de acuerdo con la fiscalía, fueron cuatro los disparos que asestaron en contra de Cuén Ojeda.

Aunque este video también contradice la primera versión de la FGE acerca de que el móvil del asesinato estaría vinculado a un intento de robo. Ya que no se observa que los motociclistas intentaran sustraer el vehículo o algún objeto de valor. Pero la Fiscalía precisó que continuarán esta línea de investigación sin descartar otra que pueda surgir.

Al mismo tiempo, confirmó que ya recibieron formalmente la solicitud de atracción del caso presentada por la Fiscalía General de la República (FGR). Misma que, aseguró, el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió que así fuera.

Por lo que añadió Quiñonez Estrada que entre las nuevas indagatorias también está el análisis del teléfono celular de Cuén Ojeda el cual podría arrojar nuevas pistas. Así como el testimonio de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, hijo de Víctor Antonio Corrales, presidente del Partido Sinaloense (PAS), fundado por Cuén Ojeda. Ya que ese día él condujo su camioneta para trasladar al exdiputado electo durante el día.

De acuerdo con la carta firmada por “El Mayo”, él habría sido secuestrado mediante engaños por parte de Joaquín Guzmán López. Esto, ya que habría arribado a una reunión para mediar una disputa entre el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya y Cuén Ojeda en el centro Huertos del Pedregal. La reunión, de acuerdo con el capo, sería respecto a la dirigencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de donde Cuén Ojeda fue rector.

Pero, al llegar a dicha reunión cerca de las 11:00 horas, solo se encontraba Cuén Ojeda y “unos pistoleros” que serían de “los Chapitos”. Él ingresó junto con dos agentes de seguridad, José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, su escolta desde hace tiempo. A quienes la Fiscalía investiga por su presunta desaparición desde el día de los hechos, aunque “El Mayo” asegura que también asesinaron ese día.

Al ingresar al área de la reunión, saludo brevemente a Cuén Ojeda y a uno de sus ayudantes. Posteriormente, señala, Guzmán López pidió lo acompañara a otra habitación donde finalmente unos hombres lo secuestraron.

“Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia, fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado”

Ismael “El Mayo” Zambada García.