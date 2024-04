Dos activistas que manifestaron su rechazo a los ataques de Israel contra Palestina fueron agredidos por cinco hombres que identificaron como “judíos”.

A través de la cuenta de Instagram, Semillas en Resistencia, Rosalina y Mauricio narraron la agresión que sufrieron el miércoles 3 de abril, en la zona de Polanco en la Ciudad de México.

En dos videos publicados, Rosalina relató que su protesta era pacífica y la realizaron en inmediaciones de la estación del metro Polanco.

Explicó que junto a su compañero, avanzó en dirección al Museo Soumaya, cuando en la intersección de Río San Joaquín y Moliere, un grupo de cinco hombres empezaron a agredirlos.

“Llegaron unos sujetos a agredirnos físicamente, eran cinco hombres, a mi compañero lo patearon, le rompieron una mano, a mí me aventaron y me patearon también, no tuvieron ninguna conmiseración simplemente nos vandalizaron nos hicieron daño por una manifestación totalmente válida”.