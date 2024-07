La presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una reunión con vecinos de la junta auxiliar San Matías Cocoyotla, donde los vecinos de dicha demarcación la respaldaron tras ganar las pasadas elecciones del 2 de junio.

En representación de los cholultecas de Cocoyotla, Josafat y Enrique Ramírez reconocieron la trayectoria y el trabajo que Tonantzin Fernández ha realizado por San Pedro Cholula en los últimos años como diputada local; por ello, refrendaron su respaldo para que encabece la próxima administración municipal.

Ante ello, la alcaldesa electa comentó que una de las enseñanzas del actual gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es que “amor con amor se paga” y aseveró que gobernará con amor y bajo los principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Sentenció que Morena no tiene derecho a fallarles a los mexicanos, pues son ellos mismos quienes han elegido a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México, así como a Alejandro Armenta para gobernador de Puebla; por ello, se comprometió a trabajar de manera coordinada con los órdenes de gobierno para garantizar más y mejores resultados para el municipio.

Señaló que, una vez que arranque su administración, pondrá en marcha sus propuestas de campaña, entre las que se encontraban becas para universitarios, apoyos para madres solteras, útiles escolares para estudiantes de educación básica, así como la garantía de que los servicios públicos llegarán a todas las juntas auxiliares.

Cabe mencionar que a este evento también acudieron los liderazgos y parte de su planilla de regidores, tales como: Nohemí Luna, Priscila Madrid, Carlos Carrillo, Efren Osornio, Valeria Panecati, Ramón Junco, Enrique Ramírez, Juan Pablo y Saul Melchor.

Tonantzin Fernández se reunió con maestros del SNTE

Por otro lado, Tonantzin Fernández sostuvo una reunión con maestros jubilados y pensionados de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quienes reconoció por su ardua labor y su aportación para consolidar un mejor México.

Aunado a ello, escuchó y atendió algunas de sus inquietudes y peticiones, tales como espacios para poder desarrollar diversas actividades recreativas y de ejercitación.

Luego de agradecer el respaldo de este sector, Tonantzin Fernández aseguró que encabezará un gobierno en el que todos los sectores sean tomados en cuenta y atendidos, por lo que refrendó su compromiso con sus necesidades.

Es importante mencionar que a este evento acudieron también liderazgos del SNTE, tales como Norberto Hernández, Oscar Galindo y Eliut, quienes afirmaron ver en Tonantzin una aliada para los maestros jubilados y pensionados.