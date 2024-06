Paola Angon Silva, presidenta municipal panista en San Pedro Cholula hizo un llamado a su partido y sus militantes a reflexionar sobre los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral y afirmó que hizo mucho daño al partido la imposición de candidatos.

Esta actitud de unos cuantos dirigentes de PAN estatal generó tal nivel de descontento en las filas panistas, que muchos de los militantes, simplemente, “no salieron a votar el pasado 2 de junio, o su voto fue en contra de candidatos de Acción Nacional”, afirmó Paola Angon.

Y agregó que durante campañas y el día de las votaciones, siempre se mantuvo al margen como autoridad municipal pese a “ los dimes y diretes en mi contra, respeté el proceso electoral sin intromisión alguna”.

Ahora que San Pedro Cholula, ya tiene presidenta municipal electa, Paola Angon asegura que deja un ayuntamiento pulcro en sus finanzas con orden y transparencia y con recursos etiquetados para obras a iniciar por la próxima administración así como para pago de quincenas y aguinaldos de trabajadores.

¡Tómala! 🔵 😱 La alcaldesa de @GobiernoCholula, @Paola_Angon criticó la imposición @RoxanaLunaP como candidata en ese municipio de la coalición del @PANPuebla2124 pic.twitter.com/Ct5jTnYgL2 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 10, 2024

Recordó que eso no sucedió cuando llegó a la alcaldía, donde no había dinero para operatividad del ayuntamiento y fue el ex gobernador, Miguel Barbosa Huerta “quien nos apoyó con recursos para salir adelante”, admitió la presidenta quien, finalizó diciendo: “pueden estar seguros que no me llevare lo que no es mío”.

Y señaló que el conflicto poselectoral entre Roxana Luna y Tonantzin Fernández beberá seguir el cauce jurisdiccional , ella entregará cuentas a la presidente electa.