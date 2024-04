La Cuarta Transformación reconoce el papel y el valor de las mujeres, afirmó Tonantzin Fernández, candidata de Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de San Pedro Cholula.

En el encuentro que sostuvo con mujeres denominado “Diálogos Por Amor a Cholula”, la aspirante destacó que las mujeres tienen un papel fundamental en la vida pública.

Fernández sentenció que las mujeres no serán excluidas, a la par de afirmar que los mexicanos requerimos gobiernos sensibles y no simulaciones.

“Tuvieron que pasar más de 200 años para que una mujer sea quien llegue a la presidencia de la República y eso nos debe hacer sentir muy orgullosas, pues, como la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho: si llego yo, llegamos todas”.

Recordó que, como diputada local, creó el programa “Mujeres En Trayecto“, enfocado en el progreso de las mujeres jefas de familia.

“Nosotras vimos que era un sector olvidado y dijimos, vamos a ver que sí se puede hacer e hicimos que muchas jefas de familia pudieran tener su autonomía económica”, sostuvo.

Exhortó a todas las cholultecas a unir fuerzas en torno a un proyecto fiel a la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

“Juntas, haremos que San Pedro Cholula esté a la altura que se merece, es tiempo de las mujeres transformadoras y, de la mano de Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta, consolidaremos el segundo piso de la Cuarta Transformación en San Pedro Cholula”.

Tonantzin Fernández tiene arraigo en la 4T

La candidata a diputada local, Nayeli Salvatori reconoció el trabajo de Tonantzin Fernández y lo arraigado que tiene la Cuarta Transformación en cada acción.

Agradeció a las cholultecas que acudieron al diálogo a exponer y compartir ideas, en torno a una misma visión: el progreso de San Pedro Cholula.

En su participación, la candidata a senadora de la República, Liz Sánchez reconoció a las mujeres en todos los roles que desempeñan en la sociedad.

Dentro de las mujeres que participaron están: Liz Gallegos, Edurne Ochoa, Sheila Salazar, Mónica Benítez, Dafne Fernández, Mónica Salazar, Priscila Madrid, Wendy Guevara, Mayra Toxqui.