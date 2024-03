Bladimir López Reyes, estudiante del séptimo año de la Ingeniería Agronómica Especialista en Sociología Rural de Chapingo, destacó las condiciones agrícolas que existen en el municipio de Huitzilan de Serdán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla.

Como parte de su formación académica, señaló que los estudios que han realizado como universitarios a él le permite analizar las diferentes problemáticas en otros municipios —principalmente en el Estado de México, que es donde se ubica la universidad.

Así como visualizar las diferentes condiciones de vida y problemáticas relacionadas al campo. No sólo con el café, pero sí con el campo y la producción agrícola.

Por ello, explicó que en Huitzilan de Serdán realizó un estudio sobre condiciones socioeconómicas de productores y de apoyo al campo, como en el municipio de Amecameca en el Edomex, y en la comparativa detectó las condiciones de producción agrícola que mantienen estos municipios.

Resaltó que al hacer entrevistas socioeconómicas acerca de los ingresos, del acceso a servicios básicos con los que cuentan las familias, los niveles de escolaridad y el acceso a la educación, al deporte, a lugares de recreación, Huitzilan de Serdán, los productores han respondido lo siguiente:

“Tienen acceso a agua entubada, a drenaje a conexión eléctrica, escuelas desde nivel básico hasta nivel superior, cosa que en Amecameca no ocurre. Sí me sorprende lo que encontramos en este municipio de la sierra poblana que, a comparación de otros municipios mejor ubicados geográficamente, pues no tienen”.