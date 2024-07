El alcalde de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, pidió redireccionar el programa de “Sembrando Vida” en esta zona para fortalecer el cultivo de las frutas que se usan para elaborar los chiles en nogada como son la manzana panochera y pera lechera.

En entrevista con este medio, el edil comentó que con esto se pueden generar mayores ingresos dentro de la región para los productores, así como una economía circular, sobre todo porque es una de las demarcaciones en donde se elabora este platillo.

Comentó que desde el ayuntamiento se han implementado alternativas para consolidarlo, como la feria que se realizará en los siguientes días, se tienen que dignificar la labor que hacen los campesinos y las cocineras, como una forma de revalorar la actividad que tienen.

Esto, pues recordó que la fruta que se producía se quedaba tirada, ya que no valía tanto, pero con la potencialización que se le ha dado con la venta de chiles en nogada se elevan los costos de los productos, lo cual se debe mantener, pues la mayoría se dedica a eso.

Nuestros retos ahora es que con el programa “Sembrando Vida”, se tengan este tipo de especies de árboles frutales de pera, manzana, durazno, nogal, no que sean solo maderables o de otro tipo, sino que haya más diversidad”, porque nosotros buscamos un convenio, pero no se dio. Gumaro Sandre Popoca

Con Sembrado Vida se buscará potenciar producción de chile en nogada

El alcalde maorenista aseveró que de esta manera se puede potencializar la siembra de estos árboles y que, en un plazo de 10 años, los pobladores tengan huertos grandes de fruta que se usa para preparar los chiles en nogada, al ser un platillo que va en ascenso por la difusión que ha tenido.

Por ello, pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que en la zona del Izta-Popo pueda llevar a cabo un microproyecto regional para redireccionar el programa y se cultiven este tipo de plantas frutales, a fin de incentivar aún más al campesino y no solo reciban árboles maderables.

Dar alternativas para más ingresos

Sandre Popoca mencionó que uno de los temas que igual se debe atender es que haya más facilidades para que los campesinos tengan la posibilidad de comercializar sus árboles a las autoridades, ya que no puedan facturar y eso genera que tengan menos ingresos.

Explicó que, si como ayuntamiento quieren comprarles a los pobladores árboles frutales para darlos a personas que no tienen y se integren a la cadena productiva, no lo pueden hacer, porque no tienen cómo comprobar los gastos y al ser recursos públicos deben ser transparentes.

Consideró que entre autoridades tienen que buscar un mecanismo para que haya la posibilidad de generar una economía circular en la región, pues recordó que el año pasado el gobierno estatal les dotó de 20 mil árboles frutales nativos de la región para los pobladores, por lo que como municipio busca hacer lo mismo.

Precisó que el 80 por ciento de la población se dedica a esto, que son alrededor de 4 mil personas en 400 hectáreas de San Nicolás de los Ranchos, principalmente de manzana panochera, pera lechera, nuez y durazno, de las que 89 fueron con los que dotó el gobierno estatal.