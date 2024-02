Hay muy pocos artistas en la escena musical anglosajona que gozan de la misma cantidad de respeto, e infamia, que Yoko Ono. Mientras que muchas personas la consideran una figura esencial para el arte experimental moderno, muchas otras le consideran un fraude.

Por ello, en el marco de su cumpleaños 91 este 18 de febrero, nos pareció adecuado hacer una breve exploración a la carrera de esta histórica, pero odiada, figura de la cultura popular. Desde su vida en Japón, hasta sus obras vanguardistas, y su icónica relación con John Lennon.

Yoko Ono es una artista plástica, cantautora, cineasta, actriz, y activista, nacida en 1933. Hija primogénita de un banquero y pianista, Ono estuvo marcada por el arte desde que nació en Tokio. De hecho, los Ono provienen de un largo linaje de samuráis dedicados a la guerra y al arte.

Tal vez por eso desde una edad temprana, Yoko sintió una intensa atracción hacia diferentes disciplinas artísticas, aprendiendo a los 4 años a tocar el piano. Desafortunadamente, esa pasión por el arte pronto se convirtió en la única forma de escapar de su realidad, ya que para 1941 la guerra toco su puerta.

Inicios en la vanguardia estadounidense

Tras el caos, y el trauma, que la guerra ocasiono en el colectivo japonés, los Ono decidieron mudarse a los Estados Unidos… pero Yoko no fue con ellos. La ahora adolescente de 16 años quería independencia, y buscaba convertirse en una académica, o artista, importante.

A los 18 años se convirtió en la primera mujer en ser aceptada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Gakushuin, aunque tan solo dos semestres después abandonaría la carrera y se uniría a su familia en Nueva York. Una vez en los Estados Unidos, Ono entró en la Facultad de Artes del Colegio Sarah Lawrence.

Durante esta época conoció a su primer esposo, el compositor musical japonés vanguardista, Toshi Ichiyinagi. Este vio un fuerte potencial en Yoko y se convirtió en su mentor, ayudándola a ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad de Juilliard.

Fue durante su etapa en esta universidad que se unió al grupo artístico “Fluxus”, donde llego a colaborar con algunos de los artistas de vanguardia más influyentes de la historia, como John Cage, Dick Higgins, y Allan Kaprow, quienes en aquel momento –inicios del 1960- encabezaban el movimiento Neo-Dadaísta.

La balada de John y Yoko

Eventualmente Ono se separó de este grupo, y comenzó a exhibir sus proyectos de forma independiente en su departamento, donde llego a apoyar a artistas nacientes cómo el músico vanguardista –y padre de la música Noise- La Mount Young, e incluso a leyendas de la vanguardia cómo Marcel Duchamp.

Pero, ¿Cómo es que una artista cómo Yoko terminó conociendo a una estrella cómo Lennon? John Cage y Paul McCartney fueron los culpables. Después de que Cage le dijera a Yoko que visitará a McCartney para pedirle el borrador de una canción, este último se negó y le recomendó a la artista visitar a Lennon para conseguirlo.

Al poco tiempo, John terminó en una de las exhibiciones de Yoko, y al verse fascinado por lo abstracto y único de su trabajo -así como sus controversiales piezas de arte escénico– se sintió más que intrigado por la mujer. Esto llevo a que Lennon se convirtiera en un patrocinador central del trabajo de la artista.

Eventualmente la cercanía de ambos les llevo a tener un amorío a las espaldas de sus respectivas parejas. De hecho su primer trabajo juntos fue grabado en la casa de John y Cynthia Lennon, cuando esta última estaba de vacaciones. Este proyecto fue también controversial por su portada, donde ambos artistas posaron desnudos.

Una mente a fin, y el final de una era

Eventualmente, Lennon y Yoko se divorciaron de sus respectivas parejas, para comenzar a vivir juntos. Fue en esta época que ambos compusieron canciones como “Across The Universe”, “Come Together”, “Because”, y “Revolution”, temas que fueron incluidos en los últimos tres proyectos de The Beatles.

De igual manera, la controversial pieza “Revolution #9” se convirtió en el único tema de la banda en incluir a Yoko Ono como compositora y productora, lo que comenzó a causar ciertas tensiones entre los miembros de la banda, y su productor, debido a la naturaleza vanguardista y extremadamente experimental de este collage sonoro.

Para 1969, la unión artística de Lennon y Ono se consolidó por completo. Fue este mismo año que su pieza performativa “Bed-In” se convirtió en todo un fenómeno mediático, ya que la pareja estuvo en cama por una semana entera como forma de protesta contra la Guerra de Vietnam.

Al poco tiempo, Lennon dejo a The Beatles, y la leyenda de Yoko cómo “la mujer que termino con la banda más grande del mundo” se cimentó. A pesar de eso, el propio Paul McCartney ha declarado públicamente que fue John quien decidió deslindarse del grupo, y que su relación con Yoko solo fue un factor entre muchos.

Un largo matrimonio controversial

A un año de que la banda se separó, el debut de Lennon y Ono fue publicado. Mientras que el primero recibió una aclamación crítica sin precedentes debido a la naturaleza tan personal de su contenido, el segundo fue criticado por su naturaleza tan vanguardista y radicalmente diferente.

A pesar de eso, el debut de Yoko Ono es hasta la fecha considerado cómo uno de los proyectos más influyentes de los 70’s, siendo un proyecto que inspiró a montones de artistas del movimiento Punk de la misma década, así como a figuras cómo Kurt Cobain de Nirvana, y Kim Gordon de Sonic Youth.

Pero tras 8 álbumes producidos juntos en tan solo 6 años, la pareja se separó temporalmente, hasta que Ono descubrió que estaba embaraza y John era el padre. Esto llevo a que, tras el nacimiento de Sean Lennon, John se retirará de la industria musical y Yoko se convirtiera en el sostén de la familia.

Lennon pasó alrededor de 4 años fuera de la industria y las luces de un escenario, hasta que en 1980 inicio -junto a Yoko- la producción del álbum “Double Fantasy”. Este proyecto colaborativo se convirtió en el álbum más vendido de Yoko, y el más premiado de Lennon como solista.

La vida después de Lennon

Desafortunadamente, el mismo año del lanzamiento de “Double Fantasy” un Lennon de 40 años fue asesinado en la entrada del edificio en donde se encontraba su departamento, todo frente a los ojos de una asustada y confundida Yoko Ono, quien le sostuvo entre brazos hasta que este fue recogido por una ambulancia.

Mark D. Chapman –el responsable de matar al artista- declaró sentir un fuerte desdén por las ideas políticas y religiosas de Lennon, así como también expresó ideas racistas en las que demostraba su odio por el matrimonio biracial de los dos artistas, acusando a Lennon de “traidor de la raza blanca”.

La muerte de John impactó al mundo, y cambio la forma en que Yoko actuaba ante el público. Ese mismo año la artista fue quien recibió el Grammy a Álbum del Año, y en su discurso -acompañada de Sean Lennon- rindió tributo al cantante, a quien llamo el “amor de su vida”.

Ono nunca volvió a contraer matrimonio, y si bien continuo con su trabajo musical de vanguardia -e incluso experimento con el Pop- su carrera se enfocó sobre todo en proteger el legado que había construido con su difunto marido.

Tan solo en el 1992 fue ella quien le otorgó a los miembros de The Beatles las tres demos de Lennon que terminaron convirtiéndose en los temas “Free As A Bird”, “Real Love”, y la recientemente estrenada “Now And Then”, la última canción en donde los cuatro miembros de The Beatles están juntos en la misma grabación.

Yoko Ono en esta nueva era artística

Si bien Yoko tal vez no es el tipo de artista que todo el mundo disfruta, su curriculum habla por sí mismo, siendo una de las pocas personas de la escena vanguardista en hacer la transición al mundo pop de una forma fluida y bastante prolífica. Su trabajo hasta la fecha incita a la conversación, y su legado continúa siendo discutido.

Tan solo en el 2018, la artista sacó lo que anunció como su último proyecto musical, “Warsaw”. Si bien este álbum es muy diferente a gran parte de su trabajo, resulta en un interesante homenaje a la carrera de Ono y la fuerte influencia de Lennon en su afinidad por ciertos sonidos de la escena pop.

A pesar de eso, Yoko ha desaparecido de los reflectores desde ya hace 4 años. La artista se ha retirado, encargándose únicamente de administrar el legado de Lennon –con el lanzamiento de remasterizaciones de sus proyectos- y contribuir en lo que puede con los proyectos de remixeo y remasterización del material de The Beatles.

Por esto y más, celebramos los 91 años de esta legendaria artista, quien a pesar de todas las dificultades de su vida, y la sombra impopular que le persigue, continúa siendo una figura bastante importante para la historia del arte occidental moderno y de la vanguardia japonesa contemporánea.