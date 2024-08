Los 95 telebachilleratos comunitarios del estado de Puebla son una opción para jóvenes indígenas de las sierras Norte, Nororiental y Negra. Actualmente, atienden a más de 5 mil alumnos, pero sus docentes no cuentan con seguridad laboral.

Estas escuelas se encuentran en localidades de alta población indígena de 61 municipios. Entre ellas: Xochitzinga en Ajalpan, Zihuateutla, Tlaquimpa en Tepetzintla, Cutzontipa en Tlaola, Nectepec en Cuetzalan, Huatlatlauca, Ocpaco en Huauchinango, Toxtla en Chiconcuautla, Ixtololoya en Pantepec, Santa María Coapan y Santa Catarina Otzolotepec en Tehuacán, Vista Hermosa en San Sebastián Tlacotepec, Tequexpalco en Coxcatlán, Atioyan en Tlatlauquitepec y Nanacatlán en Zapotitlán Salinas.

En un inicio, el gobierno federal planeó que los telebachilleratos utilizaran las instalaciones de las telesecundarias durante el turno vespertino. El problema, señaló el maestro Miguel, es que a varios estudiantes se les complica regresar tarde a sus casas porque no hay transporte y tienen que caminar más de una hora.

Los docentes de los telebachilleratos han gestionado la construcción de planteles propios para que puedan dar clases por la mañana, acudiendo con las autoridades estatal y municipales, o directamente con los padres de familia que han donado los espacios y el material para las obras.

Actualmente, unos 60 de los 95 planteles tienen instalaciones propias. Del resto, en algunos casos, para dar clases en la mañana, al no poder usar la telesecundarias, tienen que pedir prestados espacios a los ayuntamiento o casas a padres de familia.

Los telebachilleratos en Puebla cuentan con tres docentes. Cada uno da clases a los tres grados, de acuerdo a su especialidad.

Otro docente entrevistado, al que llamaremos Saúl, dijo que todos los alumnos de los telebachilleratos cuentan con las becas Benito Juárez, las cuales representan “un apoyo importante, no solo para los jóvenes, sino también para sus familias”: sin embargo, podrían haber talleres para orientar un mejor uso de este ingreso, pero ellos necesitarían menos carga de trabajo para hacerlo.

Asimismo, reconocer, por ejemplo verbalmente, a los estudiantes que invierten su dinero en proyectos productivos, pero apenas “nos da tiempo atender las clases y la carga académica”.

En este subsistema, las inscripciones no tienen ningún costo para los alumnos, además es el único que da libros de textos gratuitos, aunque en estos momentos, no se han entregado porque están esperando los textos de la Nueva Escuela Mexicana.

Aun así, los docentes se dieron a la tarea de crear guías de estudio para que los jóvenes no se queden sin materiales para su formación.

Pese a todo el esfuerzo que hacen los maestros de los telebachilleratos por sus alumnos y la comunidad, no cuentan con seguridad laboral. Su contrato solo establece un pago quincenal de 4 mil 500 pesos más prestaciones, pero al ser anual, no les permite basificar, ni generar un fondo de ahorro para su retiro.

También, el maestro Mario contó el caso de un excompañero suyo el cual murió hace unos meses y a cuya viuda no le dieron ninguna liquidación o pensión de su esposo.

Hace unos meses se murió un compañero y quedó desprotegido. En nuestro talón viene que es un peso por seguro institucional. Fue la viuda a preguntar y le dijeron: ‘No. Seamos sinceros, cómo la va a asegurar por un peso a la quincena (…) eso no puede ser posible, eso no existe’. Pero, en nuestro talón de cheque nos quitan un peso por el seguro institucional.

Ante experiencias como esta es que, desde 2016, indicaron, han solicitado a las autoridades la revisión de su situación.

Comentaron que saben que existen planes para que cada estado firme un convenio con la Federación para homologar los salarios de los docentes, en el estado de Puebla es de 16 mil pesos al mes. Por ello, pidieron a las autoridades locales que esclarezcan si ya se firmó o no, y en caso de que sí bajo qué términos.

Desde el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, pasando por el de José Antonio Gali Fayad e, incluso, el de Miguel Barbosa Huerta, enviaron solicitudes para la revisión de la falta de seguridad laboral, pero nunca recibieron respuesta.

Es más, han recibido represalias por buscar organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

“El coordinador (Francisco) Ramírez Castañeda me hizo una llamada telefónica en 2022 y muy sutilmente me dijo que para qué había sido esa reunión y que no estaba bien que hiciéramos esas reuniones clandestinas. Anteriormente, ya no se han recontratado a los maestros que han buscado mejoras”.

Saúl.