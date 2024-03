El entrenador portugués, José Mourinho, aseguró que aceptará dirigir a cualquier selección que le haga una oferta en los próximos días. Ante esta situación, su nombre apareció como una posible opción para hacerse cargo de la selección mexicana.

En una entrevista con el periodista deportivo, Fabrizio Romano, José Mourinho externó su deseo por dirigir a nivel de selecciones nacionales.

Sin embargo, dejó en claro que no planea esperar, por lo que indicó que le diría sí a cualquier proyecto que le pongan enfrente previo al verano.

Y es que el portugués también señaló que le gustaría presentarse en una de las próximas justas continentales, como la Copa América o la Eurocopa.

Ante las declaraciones, surgieron especulaciones sobre la llegada del entrenador bicampeón de la Champions League a la selección mexicana. Lo anterior, recordando que este año, el equipo “Tricolor” hará su regreso a la Copa América tras 8 años.

Además, hay recordar que luego de la derrota de México ante Estados Unidos en la final de la Nations League, surgieron diversas críticas por parte de la afición. Entre ellas, cuestionamientos sobre la continuidad de varios elementos, entre jugadores, directivos y el mismo entrenador del combinado nacional, Jaime “Jimmy” Lozano.

