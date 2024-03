Como era de esperarse, la imposición de candidatos le explotó a Morena.

Como era de esperarse, quien pagó los platos rotos de esta bomba es la líder estatal Olga Lucia Romero Garcicrespo.

Morena está en crisis y tiene que concretar su operación cicatriz antes de iniciar las campañas locales el 31 de marzo.

Sinceramente descarto que haya voto de castigo en contra de Morena, pero qué necesidad de llegar con un partido fracturado.

Y es que ejemplos hay muchos.

La imposición de candidatos a diputados locales.

La imposición de candidatos a diputados federales.

La imposición de candidatos a ediles en el estado de Puebla.

La imposición de personajes que no tienen trayectoria política en Morena.

La imposición de planillas en las regidurías para los 217 ayuntamientos.

Y la lista puede seguir, seguir y seguir…

Olga Lucia Romero no tiene porque pagar los platos rotos, no tiene porque estar sola en este proceso.

Ella, hay que decirlo, se puso la playera de Morena y está jugando un papel importante, pero eso no significa, a simple vista, dejarla sola con todo este conflicto político-electoral.

Sin embargo, la imposición de decisiones y candidatos no es el único problema que tiene Morena.

También hay morenistas que se sienten menospreciados y no aceptan que perdieron las encuestas internas para aparecer en las boletas electorales.

Un ejemplo claro es San Pedro Cholula, donde Morena, donde Tonantzin Fernández Díaz, tiene amplias posibilidades de llevarse el triunfo del 2 de junio.

Sin embargo, la hoy candidata a la alcaldía tiene que poner orden en su campaña, tiene que poner orden en su plan de trabajo.

¿A qué voy?

Varias veces lo he dicho en este espacio y nuevamente lo reitero.

Ella necesita definir urgentemente a su equipo de trabajo, principalmente en el tema de los medios de comunicación.

En este último tema, me cuentan varios colegas que muchos quieren meter mano en la campaña, muchos quieren imponer cosas y sinceramente, muchos están haciendo negocio antes de tiempo.

Reitero, Tonantzin Fernández es excelente candidata para San Pedro Cholula, pero necesita de alguien que no lucre con su imagen y que realmente le garantice trabajo de tierra y no de palabra ante los medios de comunicación.

Hasta aquí mi reporte.

