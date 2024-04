Cartas a Gracia.

Los debates electorales no serían una novedad Gracia. Aunque sí, la oportunidad de aprendizaje para quienes no seríamos expertos en la materia; encuentros, que se convertirían en una herramienta fundamental para la vida actual que daría oportunidad para escudriñar lo que podría esperarse de la nueva administración 2024-2030. Ximena Ochoa de Infobae realizaría una breve reseña (https://acortar.link/MKMG9O) de la que resaltaría la fecha (12-05-1994) en la que se habría realizado el primer debate presidencial, voluntario, entre los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ernesto Zedillo Ponce de León y Diego Fernández de Ceballos. A partir de la publicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el DOF (12-05-2014), los debates quedarían bajo la férula del ahora Instituto Nacional Electoral (INE) y adquirirían el carácter de obligatorios, como se establecería en el inciso 1 del Artículo 218, del Capítulo VII De los debates: “El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales”.

Bajo esa tónica se realizaría el “primer debate” de la contienda presidencial entre Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, quienes contenderían por obtener la primera magistratura y cuyo resultado dependerá “del [resultado del] proceso electoral Federal 2023-2024”. Bajo la conducción del INE, el 7 de abril del año en curso, debatirían sobre los temas “educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación de grupos vulnerables y violencia contra las mujeres” Gracia; aunque por el sentido de las “cartas a una maestra”, se rescatarían las ideas correspondientes al primero de los apartados: Educación.

Cuestionamientos que se elaborarían tomando en consideración las formuladas por la opinión pública publica, bajo y sujetas a las siguientes reglas: “El debate se conformará de tres segmentos, con dos bloques cada uno; en el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas […]” y que -aparentemente- serían contestadas por las y el suspirante; tocaría el primer turno a Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante que sería cuestionada de la siguiente manera ¿Cómo buscaría candidata Claudia que el rezago educativo en algunas regiones particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran [tengan] mejoras? Cuestionamientos a los que Claudia contestaría con parte breve de su historia de vida -rutina que tendría dominada-, y con sus planteamientos: “Uno, educación inicial que no son las estancias infantiles de Calderón […]; dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuelas públicas [incluida preparatoria]; tres, fortalecer la preparatoria o la educación media superior [propuesta orientada a 1 500 000 que no cursan ese nivel); y finalmente, cuatro, más universidades [gratuitas]”.

Claudia le dejaría el turno a la suspirante Xóchitl Gálvez Ruiz, quien en su primera intervención al tocar el tema educativo y muy lejos de lo que podría ser una propuesta académica, pretendería irse a la yugular de su contendiente al espetar a bocajarro: “Bueno pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Rébsamen. Es increíble Claudia que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y siete adultos”, acusándola de paso de insensible, aunque perdiera una valiosa oportunidad.

El moderador violaría la regla establecida y resaltada en cursiva en un parágrafo anterior y cuestionaría al: “Candidato Máynez qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales. ¿Usted en caso de ganar la presidencia revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría, qué estrategia educativa tendría en ese sentido?” El suspirante se remitiría a la pregunta original. Coincidiría parcialmente con Claudia y con el titular del ejecutivo federal “y te doy un dato; yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños, sí [parafraseando al presidente] pero hay que empezar con la primera infancia porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años, reciben menos del 2% del presupuesto […], nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro, hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria. Que un millón de jóvenes vayan a la universidad, lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas”; propuesta que coincidiría con la formulada por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior (Auiemss) hace seis años, bajo la premisa de abrir espacios ociosos a solicitantes de ingreso a la universidad pública, marginados por la falta de cupo. IES de financiamiento privado que prestarían sus servicios bajo la sujeción de los organismos autónomos y la administración.

El ejercicio de revisión Gracia, permitiría que la ciudadanía en edad de emitir su voto considere propuestas generales -programas-; estrategias y acciones; tiempos de ejecución y recursos físicos y materiales que se requerirían para llevar los compromisos a feliz término. Compromisos adoptados ante la autoridad electoral y la ciudadanía y que podrán ser exigidos a la mitad del sexenio mediante la figura de revocación de mandato. Esta carta, dedicada a la educación en el debate, requerirá de una nueva, complementaria y que te enviaría la próxima semana Gracia, aunque con lo explorado se vislumbra que planes y programas de estudios lo mismo que la propuesta pedagógica, quedarían para otro ejercicio.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.