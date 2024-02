Aaron Bushnell, miembro activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de apenas 25 años, decidió autoinmolarse antier, frente a la embajada de Israel en Washington, como protesta por el genocidio en Gaza. Se roció con un líquido inflamable y, antes de prenderse fuego, exclamó : “Soy miembro en activo de la Fuerza Aérea de EE.UU…. ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta, pero comparado con lo que la gente en Palestina ha estado experimentando a manos de sus colonizadores, en realidad no es extremo en absoluto. Esto es lo que nuestra clase dirigente ha decidido que sea normal “ (Vid. Los Angeles Times, 27 de febrero de 2024).”

Mientras las llamas envolvían su cuerpo, Bushnell gritaba: “¡Libertad para Palestina!, ¡Palestina libre!” Estas fueron sus últimas palabras. Inicialmente trasmitido en Twitch —plataforma en la que aquél decidió trasmitir su inmolación—-el video de su sacrificio fue visto pocos minutos después por millones de personas en todo el orbe.

El joven soldado sirvió Fuerzas Aéreas de su país durante casi cuatro años. Su perfil de LinkedIn muestra que se graduó en el entrenamiento básico «primero de vuelo y primero de clase». Sus amigos y seres queridos lo describen como «una fuerza de alegría en nuestra comunidad». Un post en Internet lo recuerda como «una persona increíblemente gentil, amable y compasiva» (Vid. Seraj Assi, 27 de febrero de 2024). La Fuerza Aérea informó que Bushnell era especialista en operaciones de seguridad cibernética del 531er Escuadrón de Apoyo de Inteligencia en la Base Conjunta San Antonio. Había sido elemento en activo desde mayo de 2020.

El sacrificio del soldado Bushnell es realmente inaudito, máxime tomando en consideración el ambiente de insensibilidad que predomina en el ejército de los Estados Unidos, cuyos miembros son entrenados para “rescatar al mundo libre” a costa de las muertes que sean. Asimismo, es un acto casi impensable en un país envenenado por el odio que le han inyectado sus gobernantes (tanto republicanos como demócratas) hacia todos aquellas naciones “sospechosas” de no simpatizar con el inefable “american way of life”.

Aunque aparezca como un hecho aislado (aisladísimo), el acto de Bushnell pone de relieve que aún en Norteamérica existen seres humanos capaces de tener piedad por el prójimo. Tal como expresó el candidato presidencial independiente Cornel West : “¡Nunca olvidemos la extraordinaria valentía y compromiso del hermano Aaron Bushnell, quien murió por la verdad y la justicia! ¡Rezo por sus seres queridos preciosos! ¡Redediquémonos (sic) a la verdadera solidaridad con los palestinos que están sufriendo ataques genocidas en tiempo real!”(Vid., Jerusalem Post, 27 de febrero de 2024).

El incidente ocurrió a dos días de que Estados Unidos ejercieran su derecho de veto contra la decisión de la mayoría de los países de la ONU de exigirle a Israel un alto al fuego, y a pocas horas de que el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, anunciara la decisión de su gobierno de iniciar una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

El gobierno israelí ha negado vehementemente las acusaciones de genocidio y asegura que lleva a cabo sus operaciones de la guerra contra Hamás en apego al derecho internacional.

La magnitud de la tragedia que está teniendo lugar en Gaza es desgarradora. Más de 30.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos más de 12.000 niños. Más de la mitad de todos los edificios habitables de toda Gaza han sido destruidos, junto con la mayoría de los hospitales. La gran mayoría de la población vive como refugiada con poco acceso a agua, alimentos o refugio (Vid. El Porteño, 27 de febrero de 2024).

Frente a ese contexto terrible, el sacrificio del soldado Bushnell adquiere su máxima dimensión : es un grito desgarrador —que debería conmovernos a todos los habitantes de este valle de lágrimas— que nos exhorta a dejar atrás nuestra indiferencia y apatía hacia el dolor que experimentan millones de nuestros hermanos debido al odio y la brutalidad de los poderosos hacia quienes consideran sus enemigos, tal como sucede con Israel hacia el pueblo palestino.

¡Gloria eterna al soldado Bushnell!

