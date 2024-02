Si usted quiere vislumbrar un poco el poder de operación, negociación y manejo de Jorge Estefan Chidiac en la Cuarta Transformación, sólo basta revisar la lista de suplentes de la mayoría de los diputados federales y los nombres de los próximos aspirantes a diputaciones locales y presidencias municipales.

Además de hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública, una de las dependencias con mayor poder de movilización y personal, el exdiputado local, también es la mano que mece la cuna en los acuerdos generados por las cúpulas del partido del presidente en Puebla.

Es amigo del gobernador, pero no sólo eso, con su operación ha logrado generar acuerdos de unidad y de pocos roces políticos entre los interesados y participantes en los procesos de selección del partido guinda, también, logró desarticular al Partido Revolucionario Institucional y asestar un golpe que podría ser definitivo para el tricolor en los próximos comicios con la salida de varios representantes de las filas del otrora ex partidazo.

Estefan tiene reuniones por las mañanas en restaurantes de comida saludable, uno tras otro llegan a su mesa, regularmente para pedir favor; analiza y escucha, apunta y genera acuerdos, para luego atender su agenda en algún otro lugar.

En 2021, Morena no sólo perdió Puebla y las Cholulas de la mano de sus fundadores como resultado de las malas administraciones y falta de resultados, las malas decisiones y la falta de una figura política que se encargara de las cicatrices, las mesas y los acuerdos lo que llevó al partido en el estado al borde de perder el control político. Hoy, el compromiso de dos millones de votos no es algo que se echó en saco roto y no se pueden permitir nadie de los involucrados entregar malos resultados.

Lo anterior, lo entendió el presidente, López Obrador, quien busca la mayoría calificada para que, de la mano de Claudia Sheinbaum, se logre consolidar su legado a través de las propuestas constitucionales anunciadas de manera reciente.

Estefan es uno de los principales actores de la operación que derivó en la designación del nuevo gobernador de Puebla a quien Andrés Manuel calificó como extraordinario, muy bueno y como el encargado de garantizar la continuidad de la 4T en Puebla; los fichajes en su momento de Isabel Merlo en la SEP, Omar Álvarez en Movilidad y Transporte, Mario Alberto Cruz en Capcee y José Antonio López Malo, asesor Financiero del mandatario, por sólo mencionar algunos, son otro botón que muestran su influencia.

Así, a través de circunstancias, imprevistos y acomodos, una de las fichas más representativas del PRI, tomó su lugar como operador político de Morena, y hoy secretario de gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla.

