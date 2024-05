Después de la Firma de la Agenda Compromiso por la Paz en la Ibero, los tres candidatos a la gubernatura por Puebla, Alejandro Armenta Mier, Eduardo Rivera Pérez y Fernández Morales Martínez, coincidieron que el tema de los desaparecidos tienes que ser una prioridad.

Esta sería la primera vez que los candidatos tocan este tema fundamental para las familias de los desaparecidos en Puebla. Es un problema latente dado los niveles de violencia que se han ido elevando en los últimos años.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier, candidato de Morena, dijo que una vez a ver ganado la titularidad del ejecutivo se reunirá con quienes buscan a sus seres queridos. Reiteró que este problema tiene en su origen en la inseguridad, por lo que ese es otro de los temas a atender.

Fernando Morales Martínez de Movimiento Ciudadano señaló que la Comisión de Búsqueda de Personas no sirve. Propuso que funcione a plenitud tiene que tener autonomía y, por ende, recursos, por ello, crearía una nueva comisión.

Finalmente, Eduardo Rivera Pérez del PAN, comentó que la solución para él es destinar más recursos. Una parte a colectivos de desaparecidos y otra a la Fiscalía General del Estado. Sumó que también se debe capacitar a funcionarios para brinden una adecuada atención.

Es menester mencionara que, hasta enero de este año, había 807 personas desaparecidas, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (Segob) Puebla. Desde 2019 a la fecha se registraron mil 998 personas es esta situación, sin embargo, se han encontrado mil 191 cuerpos.

Las familias no han dejado de exigir la localización de sus seres queridos. El reto para los candidatos no sólo es mostrar acciones o empatía al respecto, sino tomar en cuenta a las familias en las acciones de búsqueda y localización; trabajar de la mano, no sólo de manera aparente.