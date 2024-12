Reas del penal de Ciudad Serdán continúan quejándose de la falta de atención médica que reciben, y es que, a pesar de que les detectan algún padecimiento, no les dan tratamiento. Ellas piden que no se repita el caso de Alma Delia, quién falleció por una pancreatitis.

Existe un estigma para quienes se encuentra presos, se hombre o mujer, y se instauró una idea en la sociedad, de que si perteneces a ese grupo mereces un trato cruento. Ello, es derivado de la degradación del tejido social y del golpeó del modelo neoliberal.

Con Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, intentó privatizar todo el sistema penitenciario, comenzando por convertirlos en campos de concentración. Es decir, solo funcionaron para que las reclusas sólo vivieras para trabajar.

Sólo ocho fueron los que se lograron privatizar, entre ellos un penal femenil ubicado en Morelos. Dicho penal pertenece a Carlos Slim Helú, pues la empresa dueña es Capital Inbursa. Con eso se permitió que en los penales ser vulnerarán los derechos humanos al interior de estos lugares.

En ese sentido, las cárceles, incluyendo el penal de Ciudad Serdán, no deben cambiar su forma de tratar a los internos. Se sabe que hay carencias y retos por incumplir para el resto de la sociedad como el acceso a la salud. No obstante, no se debe volver una regla y que caso como el de Alma Delia, se repitan.