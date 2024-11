Alma Delia Armenta Orduño, interna del penal de Ciudad Serdán, falleció el pasado domingo en el Hospital General del Norte. Familiares señalaron que hubo negligencia por parte de la médica del penal y que no se le otorgó la preliberación, pese a que había cumplido con la reparación del daño.

En entrevista con Ángulo 7, familiares y compañeras de Armenta Orduño informaron sobre su fallecimiento y aseguraron que fue una de las 546 presas trasladadas al penal femenil. Asimismo, confirmaron que la causa de muerte fue pancreatitis.

Ivette Isidro Ordoñez, hermana de Alma Delia y quien también está presa, relató que ambas llevan 14 años encarceladas por el delito de homicidio; la primera por haber participado de manera directa y la segunda por presenciar los hechos, ocurridos en Hueytamalco en 2010.

Detalló que tenía 23 años cuando fue detenida (actualmente 37) y en “cómo estaba chamaca” se involucró con un hombre que resultó que estaba casado y la esposa del hombre se dio cuenta y la quiso agredir junto con una cuñada, por lo que en los forcejeos ésta última (la cuñada) la empujó y se pegó en la cabeza y perdió la vida.

“Por más que declaramos que fue ella la que la empujó, no se aceptó, nos echaron la culpa a nosotros dos (Ivette y Alma Delia), además nos cambiaron la versión porque dijeron que mi hermana la agarró y yo le pegue hasta matarla, yo traía un carrito en ese entonces, dijeron que le pegue con la llave de cruz y otras cosas”, recordó.

Señaló que Alma dejó a un bebé de dos año, lo que derivó a que en su estancia en la cárcel fueran separadas. Lamentó que las autoridades no hicieron caso pese al dolor que tenía, que casi no comía y los vómitos.

Interna del penal de Serdán tenía que salir en noviembre de 2023

En mayo de 2023, Armenta Orduño cumplió con la reparación del daño a la familia de la víctima, pagando 120 mil pesos, pues fue condenada a prisión 16 años, sin embargo, le cambiaron a su abogado de oficio y no se concretó la preliberación.

“Mi hermana llevaba un año y seis meses desde que se hizo el pago; el abogado no movió nada, dice que tiene 800 expedientes. A nuestra anterior abogada, María del Carmen Báez, la trasladaron a Cholula, luego llegó otra que se fue porque estaba enferma de la garganta, y después otra que duró tres meses. Ahora tenemos al licenciado Raúl Guillermo”, recalcó.

Ivette Isidro acusó negligencia médica por parte del personal del penal de Ciudad Serdán, ya que tardaron tres meses en llevar a su hermana al Hospital General del Norte, pese a que, en su anterior consulta en el mismo, indicaron al personal del penal que si sentía dolor la tenían que trasladar, no obstante, no lo hicieron. Agregó que su madre está devastada y espera que esto no quede impune.

Es importante señalar que ambas fueron trasladadas del penal de Teziutlán al de Ciudad Serdán en 2023.

Negligencia médica, el otro factor

Una exreclusa que conoció a Alma Delia comentó que la vida en el penal es muy difícil. Subrayó que en el penal solo hay una médica y tres enfermeras para atender a las más de 500 internas.

Añadió que la médica, de quien no recuerda el nombre, solo le daba a Alma Delia paracetamol y le decía que “su dolor era porque no tomaba agua”. Tanto la directora como la subdirectora, Liliana Sánchez Rueda y Fani Elizeth Arroyo Quintero, no hicieron nada al respecto.

Denunció que la comandante, de nombre Rosareli, impidió que una suma de dinero, reunida por algunas reclusas para apoyar la salud de Alma, le fuera entregada. “No lo necesita”, fue lo que les respondió.

Comentó que no es la primera vez que ocurren estos tratos en el penal de Ciudad Serdán. Días recientes, le amputaron un pie a otra interna debido a la falta de atención médica.

“Otra compañera, cuyo nombre desconozco, pero que llegó del penal de San Miguel, tuvo que ser amputada del pie porque se le enterró una uña y tampoco recibió atención médica”.

También mencionó el caso de Marcela, quien lleva mucho tiempo con dolor en el pecho, con abscesos o tumores, y hasta ahora no ha sido atendida.

Lamentó que lo mismo suceda con la atención psicológica, ya que la trabajadora que brinda este servicio solo acude una vez al mes para ver “cómo están”. Sin embargo, en lo que va del año se han registrado cuatro casos de suicidio que las autoridades minimizan.

Otra preliberación anticipada del penal de Serdán sin concretar

En tanto, Natividad Zárate Hernández, mamá de Sara, comentó que su hija lleva 18 de los 23 años, acusada der maltrato infantil, pues tenía un bebe de un año y se fue con una mujer a vivir y ésta al parecer la drogaba y el menor falleció por traumatismo craneoencefálico, por lo que fue ella misma quien la entregó

Dijo que ella tiene a su otro nieto, que actualmente tiene 23 años, ya que lo crio desde que era niño. Mencionó que cuando se enteró que Sara se había ido con una mujer, se puso a preguntar por ella y varias personas le dijeron que “no se podía ir porque estaba amenazada”.

“Se dio esto que pasó, el bebé falleció, tuvo mucho maltrato, a mí me buscaron los del DIF y que, si yo no la entregaba, me quitaban a mi otro niño, que es hijo de ella y así lo hice”, señaló.

Recordó que tanto Sara como la chica con la que vivía fueron detenidas por el mismo delito, pero como familiares de la otra chica “dieron dinero”, salió a los ocho meses del penal.

El caso de Sara también lo llevaba la misma abogada María del Carmen Báez.

Narró que cuando su hija estuvo en el penal de Huejotzingo había sido condenada a 57 años, pero el interno que conoció en San Miguel le puso un defensor que logró que le redujeran la sentencia a 23 años, sin embargo, fue traslada al penal de Ciudad Serdán donde está actualmente y ya no se ven.

Puntualizó que su hija tiene una trombosis, porque cuando tuvo a su hija le dio preclamsia e incluso estuvo internada dos semanas, por lo que está preocupada por el estado de salud en el que se encuentra y por ello es que –insistió– en que se pueda dar la liberación anticipada.

Explicó que el caso de Sara también lo llevaba la abogada María del Carmen Báez y, de acuerdo a lo que ella le dijo, solo faltaba la audiencia para la solicitud de liberación anticipada, pues pagó la reparación del daño, pero como la cambiaron, ahora el proceso se encuentra frenado.

“Yo hablé, no tiene mucho, con María del Carmen y me dijo, ¿cómo es posible que Sara todavía no pueda salir?, es para que ya lo hubiera hecho, porque cuando yo fui me dijo, en menos de tres meses está fuera, pero a los 15 días movieron a la abogada, después fue Teresa, siguió otra abogada y ahora tiene una que se llama Diana Alejandra Zúñiga”, recalcó.

Natividad manifestó estar preocupada por esta situación, pues ya se cumplió con el proceso que marca la ley y no se ha dado una respuesta a la solicitud por parte del Poder Judicial, siendo éste el encargado de analizar dicho asunto y, a su vez, es el “patrón” de los abogados de oficio a través del Instituto de la Defensoría Pública