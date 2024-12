En el penal femenil de Ciudad Serdán, varias reclusas denunciaron que continúa la falta de atención médica por parte de la doctora, María Iyali Voceros Cova. Lo anterior pese a la reciente muerte de Alma Delia, “por una pancreatitis mal atendida”, denunciaron.

Las reas comentaron para Ángulo 7 que ellas presentan diferentes molestias, por lo que piden se les atienda adecuadamente, pues no quieren que se dé otro caso como el antes mencionado.

Tal es el caso de Marcela Hernández Álvarez, quien tiene anemia grave y, a decir de sus compañeras, lleva más de una semana en servicio médico sin que sea atendida. Expresaron que ella lleva el mismo tiempo sin acudir a la maquila que está dentro del penal por los síntomas, entre ellos la fiebre muy alta.

Marcela Hernández, reclusa del penal femenil de Ciudad Serdán, lleva 14 años presa y cuenta con una pena de 90 años, pues “la acusan de un asesinato que hizo su hija”, comentan. No cuenta con familia que la vaya a visitar.

Otro caso, que reservó su identidad por miedo a represalias, señaló que lleva poco más de un mes con una “bola” en los ovarios. Expresó que cuando menstrua, desde que apareció la bola, los dolores son muy fuertes y el sangrado sumamente abundante.

“A mí me duele mucho y me preocupa. Llevo 2 meses con esa ‘bola’ y no me han dicho qué es con certeza (…) Me hicieron un ultrasonido cuando me sentí mal, ahí me encontraron eso. Además, me detectaron colitis, gastritis y un riñón descompuesto, pero no me dicen nada. No queremos otro caso como el de Alma Delia.”