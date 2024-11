Piden al actor Ariel Miramontes Albertano explicar la muerte de su exesposa

El comediante mexicano, Ariel Miramontes Flores, conocido por su personaje de “Albertano”, se encuentra en medio de la polémica. Esto, luego de que se le cuestionara acerca de la muerte de su expareja, Elizabeth “N”.

La carrera del actor Ariel Miramontes Flores dentro de la comedia televisiva comenzó en 1999, participando en el programa “Humor es… Los Comediantes”.

Sin embargo, su repunte llegó diez años después, en 2009, cuando empezó a darle vida a “Albertano Santa Cruz” en la serie “María de Todos los Ángeles” de Televisa.

Pese a su popularidad, cabe decir que el actor se caracterizó por mantener su vida detrás de la pantalla en privado. Entre lo poco que se sabía de él es que tiene tres hijos de nombre Arim, quien fue adoptado; Quetzal y Kiramuna, los cuales tuvo con su exesposa Elizabeth, quien sería originaria de Acapulco, Guerrero.

De forma extraoficial, se supo que tanto Ariel Miramontes Flores como Elizabeth tomaron la decisión de separarse en 2012. Luego de seis años, en 2018, tras un proceso legal, el comediante consiguió la custodia de sus tres hijos. Posteriormente, en diversos medios de comunicación, trascendió que Elizabeth, tras regresar a su ciudad natal, había fallecido.

Recién en octubre de este 2024, a través de redes sociales, se dio a conocer el caso de una mujer, la cual se identificó como la madre de Elizabeth.

Ella, a través de una serie de videos en TikTok, solicitaba el apoyo de las y los internautas para que le ayuden a contactar al señor “Albertano”. Lo anterior, ya que tenía la intención de platicar con el actor Ariel Miramontes Flores sobre las razones por las que murió su hija.

Y es que señaló que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. A esto, se le sumó que aseguró que ella se fue a vivir en Estados Unidos, por lo que tampoco pudo siquiera acudir al funeral.

Soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos. Este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’ porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerales. Quiero que me ayuden a contactarlo.

Sin embargo, el tema no termina aquí. La señora también expresó que tenía dudas respecto al supuesto deceso de la madre de los hijos de “Albertano”. Declaró en estos mismos videos que, incluso, meses atrás habló por teléfono con Elizabeth, por lo que manifestó que existía la posibilidad de que su hija no estuviera muerta.

Del mismo modo, comentó que en aquella charla que tuvo con ella en aquella ocasión, Elizabeth nunca le comentó que tuviera problemas de salud o algún padecimiento que pusiera en riesgo su vida. Por ello, expresó que tenía la urgencia de hablar con el actor Ariel Miramontes Flores.

Hablé con ella hace un mes y en ningún momento me dijo que estaba enferma. Mi hija no estaba muerta, estaba viva. No entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió cuando no es cierto.

Dijo la supuesta madre de la exesposa de “Albertano”.