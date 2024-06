GPI y POV ¿Qué significan y por qué lo utilizan los jóvenes en internet?

¿Alguien te escribió “GPI” y no sabes lo que significa? ¿O acaso viste un meme que empieza con la frase “POV”, pero no lo entendiste? No te preocupes, acá te explicaremos lo que significan estas y otras frases populares de internet.

Con la llegada de internet cambiaron muchas cosas en cuanto la forma de interactuar con otras personas. No solo con relación a nuestros medios de comunicación o los dispositivos que usamos, sino también la forma en la que nos expresamos.

Es así que las redes sociales se han convertido en un lugar en el cual ahora podemos encontrar palabras o frases que antes no eran comunes o que incluso no existían.

Ejemplo de ello es el surgimiento de varias abreviaciones, las cuales acortan frases más largas. Como: “ntp” (no te preocupes), “ntc” (no te creas), “ig” (Instagram), “wa” (WhatsApp) o “fb” (Facebook). Así como la unión de letras para formar caritas o emoticones que complementen el texto. Por ejemplo: “:)”, “XD”, “:0”, “uwu”, entre otros más

¿Qué significa “GPI”?

El caso de “GPI” se relaciona con el primer grupo, el de las abreviaciones. Y es que se escribe para referirse, de manera corta, a la frase “gracias por invitar”. Utilizando así, solo las primeras letras de cada palabra de esta frase.

¿Cómo se utiliza “GPI”? Como se señaló anteriormente, “GPI” significa “gracias por invitar”. Y, por lo general, aparece como respuesta a las publicaciones o mensajes de una persona que externa sus planes de realizar una actividad. Como puede ser ir a comer, tener una reunión o viaje, etc.



Sin embargo, cabe decir que su uso tiene más que ver con una expresión sarcástica y dando a entender que, quien escribe “GPI”, también le gustaría participar.

Ejemplo

Persona 1: Mañana voy a ir al cine

Persona 2: GPI (gracias por invitar)

Aunque también hay que decir que hay otro uso para esta expresión. Ya que puede aplicarse de manera sarcástica para reclamarle a una persona por no invitarnos antes a un evento que ya pasó.

Ejemplo

Persona 1: Ayer fui a un concierto con Daniela y Miguel

Persona 2: No pues GPI (gracias por invitar)

¿Y qué significa “POV”?

Pues bien, “POV”, al igual que “GPI”, también es una abreviación propia de las comunicaciones. La diferencia es que esta proviene de una frase en inglés. Y es que significa point of view o punto de vista en español.

¿Cómo se usa el “POV”? POV por lo general se utiliza en memes, los cuales van acompañados de una imagen o un video. En ellos se muestra lo que uno vería si estuviera en los zapatos de quien vive la situación del meme. De esta manera, al agregar la frase POV se indica que vas a tener el punto de vista que tiene otra persona.

Ejemplo

Ejemplo de un meme de “POV” Credito: X: @nacional_memes

Otras frases y abreviaciones de internet

“F”: Por lo general se escribe una “F” para mostrar solidaridad o simpatía ante una situación triste.

“xd”: Indica que algo es gracioso. También se puede usar al final de un mensaje para demostrar cierto sarcasmo.

“lol” (laughing out loud): Significa “risa carcajadas” en español y se usa para indicar que algo da risa

“OMG” (oh my god): En español significa “oh por dios”, y al igual que esta frase demuestra sorpresa o una gran impresión por algo.

“BTW” (by the way): Traduciéndolo al español, significa “por cierto” y sirve para agregar algo al tema de conversación.

Cabe señalar que, pese al uso común de estas frases, varias no tienen como tal una validez lingüística ante la Real Academia Española (RAE). Razón por la que es difícil o casi imposible encontrar estas mismas en un diccionario tradicional.

Por lo que, si deseas saber que significa alguna frase de internet, lo mejor es acudir a diccionarios urbanos como: https://www.urbandictionary.com/

También te puede interesar: En Puebla, aumentan usuarios con internet y celulares en 2023 (angulo7.com.mx)