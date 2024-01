Del 2015 al 2023, la Fiscalía de Puebla abrió 7 mil 617 carpetas de investigación por homicidios dolosos, 292 por secuestro y 328 por trata de personas, delito que subió 86.8 por ciento en 12 meses; en el último año hubo mil 784 denuncias por desaparición de personas.

Lo anterior, lo dio a conocer este jueves el titular de la institución de procuración de justicia, Gilberto Higuera Bernal, como parte del balance que hizo al cierre de diciembre, cual sirte como diagnóstico para formular el programa anual de trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Indicó que la incidencia relacionada con los delitos de mayor afectación social como homicidios dolosos, secuestros, trata de personas y desaparición de personas, sirve para conocer si aumenta o baja y enfocar las labores de investigación.

Respecto a la trata, de acuerdo con la información proporcionada de las 328 carpetas de investigación abiertas, en 2025 fueron 93; en 2016 y 2017 en cada año; en 2018, 11; en 2019, 17; en 2020, 13; en 2021, 49; en 2022, 38 y en 2023 fueron 71, lo que muestra un despunte del 86.8 por ciento; una diferencia de 33 casos.

Puebla capital es el municipio del que más denuncias se han registrado con 221, que es el 67.4 por ciento, es decir, seis de cada diez casos se dan en la capital poblana seguido de Tehuacán con 12 e Izúcar de Matamoros con 11.

En total, son 357 víctimas por este delito, aunque no se detalló si fueron por explotación sexual, laboral o alguna otra, pero en su mayoría son mujeres con 215 en los 9 años de dicho registro, 46 son hombres y en 96 se tiene como no identificado. Tan solo en 2023 la FGE realizó 12 cateos en 16 inmuebles.

En 9 años, 8,617 homicidios

En el caso de homicidios dolosos, en este periodo de los 8 mil 617 registrados, en el 2015 hubo 493; en el 2016, 581; en 2017, 894; en 2018 subió a mil 109; en 2020 bajó a 2020; en el 2021 disminuyó a 797; en el 2022 tuvo un alza a 914 y el año pasado bajó a 862, que es 6.8 por ciento menos, lo que muestra una variación constante.

Son diez municipios los que concentran el 44.8 por ciento de las denuncias, que son 3 mil 410, pero tan solo en capital poblana es donde se registraron más casos con mil 319, que es el 18.4 por ciento. En 2023 se dio la misma situación, pues la Angelópolis es donde más hubo en 135 de las 862 que hubo.

En total, fueron 8 mil 617, de las que 7 mil 660 fueron hombres, 816 mujeres y 141 no identificados, tan solo en el último año 970 personas fueron privadas de la vida, y en su mayoría se cometieron con arma de fuego, siendo la vía pública, parcela y terrenos donde más se registraron.

En el caso de los secuestros, en los 9 años hubo 292, aunque con una baja del 2020 a la fecha, ya que de 27 pasó 14 carpetas de investigación en el 2023, sin embargo, sigue siendo la capital el municipio en el que más se cometen este y otro tipo de delitos. El 47 por ciento de los casos se dio en diez demarcaciones.

El arma de fuego fue una de las principales causas con las que se cometió la privación de la vida de las personas, además de que la vía pública, vivienda particular y áreas comerciales o de servicios es donde más se registraron los hechos.