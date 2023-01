Creando cielo

-Publicidad-

¿Has vivido algo que no te gusta, no te parece, es difícil? Si bien recuerdas el infierno donde has vivido ahora bien puedes comparar, compartir y disfrutar del cielo y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano, solo para reflexión:

Tú que reclamas lo que no recibes

¿Ya pensaste en lo que no das?

Si te lamentas porque sufres…

¿Ya pensaste cuanto has hecho sufrir?

Alguna vez has acusado a la ignorancia, ¿ya evaluaste tus conocimientos?

¿Has condenado?

¿Qué tanto tú te apruebas?

Tú que te dices amigo o amiga sincero, ¿cuánto lo demuestras?

¿Ya te analizaste con sinceridad?

¿Qué tal te quejas de penurias, ya viste cuánto tienes?

La queja trae pobreza mientras que la gratitud es abundancia.

¿Has tenido riqueza, la has usado para bien?

Mientras tú críticas al mundo, ¿has pensado en hacer algo para mejorarlo?

Tú qué sueñas con el cielo, ¿cuánto has hecho para extinguir el infierno?

Tú que juzgas, críticas, condenas el mal, ¿has procurado difundir el bien?

Tú que declaras la indiferencia, ¿cuánta empatía sientes hacia los demás?

¿Te importa la verdad, cuanto la defiendes?

¿Qué has hecho por tu salud?

A ti quién le duelen las espinas, ¿has cultivado rosas?

Tú qué tanto lamentas las tinieblas,

¿Has esparcido tu luz?

Tú que tanto te ocupas de ti mismo, ¿te has preocupado por los demás?

Tú qué te sientes tan pequeñito, ¿has procurado crecer?

Tú que te quejas de la soledad, ¿has brindado tu compañía un amigo que lo necesita?

¿Te asustan las injusticias y cuántas veces has hecho algo?

¿Has anhelado la Concordia y cuánto has combatido la discordia?

¿Tú que deseas ser una mejor persona, te estás enfocando el cielo?

¿Compites o contribuyes?

El paraíso está aquí ahora pasando frente a ti, viene a mostrarte el amor, la libertad, la felicidad y la gratitud.

