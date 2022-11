-Publicidad-

En Puebla, el Congreso local debe legislar para que las autoridades lleven a cabo acciones para la recuperación de los ecosistemas y áreas verdes, con el fin de lograr la conservación del medio ambiente.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Margarita Tlapa Almonte, especialistas en recursos naturales, en el marco del Día Nacional de la Conservación, quien señaló que, si bien se han hecho acciones por parte de los gobiernos estatal y local, es poco y han sido aislados.

Dijo que esto no solo debe ser un tema de interés para las autoridades, sino también para la sociedad, ya que “no se tiene conciencia” ni sensibilidad en el cuidado de los recursos naturales, a pesar que es lo fundamental para las personas y de lo que depende la vida y la salud.

Comentó que la Agenda 2030 establece que se debe trabajar bajo los objetivos de la conservación, rescate y salvaguarda de los ecosistemas, así como tener ciudades sustentables, para lo cual no se tiene mucho avance, no solo en el estado, sino el país.

-Publicidad-

“Se debe tener mucha educación ambiental para poder sensibilizar a la población y, sobre todo, legislar el Congreso todo lo que tiene que ver con el ambiente porque yo veo todo muy enfocado a aspectos o cosas que no tienen relevancia, no hay que tenga una relación para cuidar los ecosistemas”, expuso.

Dijo que el Plan de Desarrollo de Reconstrucción Nacional nadie lo está siguiendo para la recuperación del medio ambiente y áreas verdes, además de que la Agenda 2030 establece que se tienen que conservar los recursos naturales, los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como a todo lo que tenga que ver con áreas públicas.

Indicó que las leyes actuales no vinculas a los gobiernos a este tipo de políticas públicas, ya que “aunque parece que se ven obligados” los trabajos de saneamiento de ríos como el Atoyac, es porque ya se tiene una recomendación y por ello es que se tiene que trabajar en conjunto.

- Publicidad -

“Si no logramos trabajar en favor de la conservación de los recursos naturales, no nos vamos alinear a lo que se está haciendo para combatir el cambio climático; se han presentado propuestas en el Congreso, pero no se ve una que vaya en esta materia, pareciera que están hechas a modo”, expresó.

Trabajo en conjunto y no aislado

Tlapa Almonte calificó como positivo las jornadas de reforestación del ayuntamiento de Puebla y la que anunció el gobierno estatal, es solo un avance de todo lo que se necesita y de que haya leyes que obliguen a tomar acciones más concretas como lo manda la agenda 2030.

Puso de ejemplo que en materia de educación ambiental solo se hace la separación de residuos, como se lleva a cabo en universidades y otras instituciones, pero de ahí no pasan a otros hechos como la conservación de los suelos, el agua y la protección de los recursos naturales.

-Publicidad-

Incluso dijo que en las comunidades de pueblos indígenas y rurales en los que está trabajando ha propuesto la creación de museos comunitarios, conservación del agua, jardines botánicos y plantas medicinales, así como apoyo al campo con abono orgánico.

LPR