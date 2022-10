Los argumentos filosóficos de AMLO

-Publicidad-

El 24 de octubre de 2022 en la conferencia de prensa matutina llamada “la mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador hace puntualizaciones que permiten conocer el fondo de sus creencias y decisiones. En esta conferencia AMLO se manifiesta adversario del pensamiento conservador y marca distancia de los dogmas de izquierda. Define que sus maestros son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa Zapata y el general Lázaro Cárdenas quienes le han inspirado para construir juicios prácticos en torno a tres cuestiones: corrupción, impuestos y familia. Señala que el proyecto que encabeza tiene como elementos definitorios los siguientes: moral, social, democrático participativo y humanista.

Todo inicia con las preguntas que el interlocutor le formula: “¿cuál es su política económica? ¿En dónde se ubica usted desde el punto de vista conceptual filosófico?”

AMLO responde: “tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y yo me guio por juicios prácticos, y me inspiró filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional, mis maestros son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa Zapata, el general Lázaro Cárdenas (…) no estoy del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción al proletariado, por la explotación del burgués al proletariado, no creo que el proceso de México de acumulación de capital se haya originado de esa manera.” Puntualiza, “No es exacto de que hay dueños de medios de producción, empresarios explotadores de trabajadores, de obreros y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos. Sí se da eso, pero no es la fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional, lo que acabo de describir, es lo determinante. En el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha, esa peculiaridad se llama corrupción, y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Si ustedes hacen un análisis sobre los capitales más grandes de México, y esto también suele pasar a nivel mundial, pues son capitales que se han ido acumulando, acrecentando al amparo del poder público.”

Neoliberalismo

Al neoliberalismo lo define como “la transferencia de bienes públicos a particulares.” Y esa trasferencia se constata en las reformas constitucionales de “los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo de México y sólo para favorecer a las minorías”. Y puntualiza: “yo pienso de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales en ciencia social. Entonces, eso me hace distinto y por eso el cuestionamiento.”

Y abunda sus diferencias con respecto al pensamiento tradicional de izquierda en torno a los impuestos. “Por lo general los gobiernos de izquierda piensan que tiene que cobrarse más impuestos a los que tienen más; yo también pienso de esa forma, pero matizo: (…) ¿de qué sirve tener leyes o aparentar de que van a pagar más los de arriba, si en los hechos se les condonan los impuestos? Yo estoy, no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales, que es lo que estamos aplicando, esto es distinto. No hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba pagan, que no pagaban.” Y abunda señalando “si te es muy indispensable aumentar los impuestos, aun cuando se trate de aumentar los impuestos a los de arriba, primero apriétate tú el cinturón. Primero, que el gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción y luego, ya cuando predicaste con el ejemplo, entonces sí explicas que hace falta el aumento de los impuestos. Pero en el caso de la izquierda tradicional es el discurso a tabla rasa, tiene que pagarse impuestos progresivos: el que tiene más, el que recibe más debe de pagar más. Sí, pero hay matices.”

Con respecto a la familia AMLO se deslinda del pensamiento tradicional de izquierda. Específicamente señala que “dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro en donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Ah, porque teóricamente la izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia, la familia en su concepción amplia, moderna, las familias.” Y argumenta señalando que la familia “es un tesoro” y “es el equivalente a nuestras culturas. Es como los desclasados o aculturizados, que hablan de civilización y no toman en cuenta nuestro pasado.”

Plan de gobierno

Las fuentes de su pensamiento AMLO las define respondiendo las preguntas por él formuladas. “¿Dónde hay un dirigente como Morelos, que haya dicho en unas cuantas palabras lo que debe ser un gobierno justo? ¿Qué dirigente habló de la igualdad cuando manifiesta que se modere la indigencia y la opulencia? Fíjense: ‘Que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte’. ¿Qué, no es un estadista? Pues ese es el plan de gobierno y en eso nos inspiramos. En Hidalgo, que quería que se aboliera la esclavitud; en Juárez que fue el que separa el poder eclesiástico del poder civil, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César; a Madero, que se adelantó a sus tiempos y al mundo con su planteamiento sobre la democracia, sobre las libertades, la democracia.”

En relación a su pensamiento económico el mismo AMLO formula la cuestión “¿De dónde me inspiro?” Y responde en “Lázaro Cárdenas, que recupera el petróleo que lo habían entregado a extranjeros, que entrega la tierra a los campesinos (…) En México “aun cuando quisieron acabar con el ejido, hasta hace poco Calderón, primero Salinas con la reforma del 27 y luego Calderón, para que no quedara nada, pero, de todas formas, la mitad de la propiedad en México es propiedad social, son tierras comunales, tierras ejidales, y hay estados como Oaxaca en donde el 85 por ciento de su tierra es comunal, el 10 por ciento es ejidal y el cinco por ciento es privado. Gracias a eso, su vida comunitaria, su fortaleza cultural, sus tradiciones, sus costumbres, su organización social comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, por eso Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Bueno, eso viene de un movimiento social. Es único México. ¿Y en qué estamos? ¿Cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más pobres.”

A las preguntas de ¿cómo denominaría a ese modelo? ¿Cuál sería el nombre? AMLO responde. “Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La economía moral, pero podría ser social, democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero, sin duda, es algo del todo nuevo, muy mexicano, o sea, no es copia. Porque además en las ciencias sociales y en la política no se puede extrapolar, cada país tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importantísima en lo económico, en lo social, en lo político, ya lo dije, en lo cultural, este es país extraordinario, con mucha grandeza cultural, es un gran país, sólo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero.” Señala categóricamente que su pensamiento con dimensión social “sin duda, es algo del todo nuevo, muy mexicano, o sea, no es copia.”

