Un grupo de alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, en Teteles, acusó que no hay diálogo con el director, Antonio García Ordóñez, para solucionar la falta de servicios básicos de higiene, infraestructura, comida y salud.

En una rueda de prensa este lunes, las jóvenes explicaron que el internado debe ofrecerles los servicios indispensables para su día a día, sin embargo, no se cumplen o son de mala calidad.

Señalaron que se han tenido que encargar del aseo de las aulas por la falta de personal de limpieza, además carecen de insumos para poder realizarlo, a pesar de que las áreas administrativas y de directivos “sí cuentan con personas intendentes”.

Otro tema es la comida, al referir que no se preocupan por la calidad de esta, “nos hacen comer pollo crudo”, incluso acusaron el mal manejo de recursos para este tipo de servicio, “pero cuando vamos a sus oficinas, tienen hasta café y galletas, cuando nosotros ni siquiera contamos con esos servicios”.

Sobre la infraestructura, comentaron que el inmobiliario y los espacios no están en buenas condiciones, al mencionar que los baños y la cocina no tienen mantenimiento y las regaderas no sirven.

“Otro ejemplo fue por lo del huracán en agosto (Grace), en nuestra se cayeron los árboles y nosotras mismas estamos limpiando, tuvimos que mover los árboles pesados, en ese momento también llegaron señoritas de nuevo ingreso de Guerrero y ahí estuvieron a las 2 o 3 de la mañana”, detallaron.

Sin claridad en destino de recursos

Cuando se acercan con García Ordóñez, agregaron, les evade el diálogo, negando la información de cualquier problemática, así como del destino de los recursos que le llegan a la escuela.

Ante esto, pidieron que se respete al Consejo Estudiantil porque es la única forma que tienen que llevar a cabo las gestiones de sus necesidades, además de ser su voz para cualquier problema que les aqueja.

Otra situación que recordaron es que tampoco tuvieron apoyo de su dirección cuando en una protesta en una caseta de cobro de la autopista Apizaco-Huamantla, dos compañeras perdieron la vida.

Es de señalar que, en octubre de 2019, exigieron el cese del director Rafael Castillo Rojas, a quien acusaron también de mal uso de los recursos públicos e impidieron la entrada de la SEP a la escuela, situación que derivó en un acuerdo entre la comunidad estudiantil y el gobierno relacionadas a los mantenimientos de los salones, un autobús para realizar viajes con fines académicos, la cancelación de recursos destinado para alimentos, entre otros.

Pero, al acusar de no respetarse realizaron una serie de protestas en la capital y paros, en uno de ellos dos fallecieron en un accidente al pretender saquear un tráiler de refrescos.

